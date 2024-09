Tras una larga espera para que el Gobierno tome una decisión sobre el futuro de Petroperú, el directorio designado por la Junta General de Accionistas (JGA) y que presidía Oliver Stark, renunció en pleno.

En un comunicado, el directorio precisó que estuvo alertando al Gobierno, desde el inicio de su gestión, sobre la insostenibilidad financiera que enfrenta la empresa.

“Se les ha reiterado que es necesario tomar la mejor decisión respecto al futuro de la compañía. Habiendo transcurrido varios días sin que el Gobierno se haya pronunciado, los directores designados por la JGA, de manera unánime, hemos presentado nuestra renuncia”, señala la comunicación.

Indica que consideran que cumplieron con la responsabilidad asignada, “y en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido”.

El directorio en pleno deja constancia de que no se hacen responsables de los alcances ni de las consecuencias de cualquier norma legal que eventualmente se apruebe, ni de la oportunidad en que se realice.

Tras dar las gracias a la JGA por la confianza depositada, exhorta al Gobierno a que sus decisiones “sean las mejores para un país que no quiere seguir viendo cómo los recursos escasos, necesarios para reducir las enormes brechas sociales, se destinan a Petroperú sin exigir una hoja de ruta clara, rendición de cuentas y resultados exitosos”.

Réplica

Al conocer el tema, la mañana de ayer, la presidenta Dina Boluarte, durante una actividad oficial en el Puerto del Callao, tuvo una réplica poco respetuosa con el directorio saliente y sostuvo que “ha renunciado, correcto, tendremos que poner funcionarios que amen la patria, que generen oportunidades para solucionar. Podemos tener críticas constructivas, pero todos generemos el progreso”.

Petroperú, indicó Boluarte, muchas veces paró la canasta peruana, incluso el Gobierno le tiene deuda, “pero también Petroperú y los funcionarios tienen que hacer mea culpas. No podemos tener una planilla burocrática en tiempo de crisis, pero tampoco vamos a privatizar Petroperú porque es la única empresa que lleva combustible a zonas donde no llegan las empresas privadas”.

¿Mecida?

La renuncia del directorio de Petroperú era un secreto a voces desde el miércoles pasado cuando el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que tendría un reajuste, rectificando a su ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien en la víspera había anunciado que se mantendría tal cual.

Cabe recordar que antes de la renuncia de ayer, en una primera advertencia, el 27 de agosto, el directorio, que presidía Oliver Stark demandó al Gobierno tomar una decisión entre seguir con la misma figura de transferirle a la empresa dinero de todos los peruanos, declararla en quiebra o reestructurarla bajo la batuta de una compañía internacional especializada en gestión de proyectos (PMO).

Este primer emplazamiento generó una reunión extraordinaria entre el directorio y la Junta General de Accionistas (JGA), integrada por los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Sin embargo, en paralelo, la presidenta Boluarte se reunió con personajes del entorno de Vladimir Cerrón, como Pedro Chira, ex presidente de la empresa; Óscar Vera, ex titular del Minem, y Enrique Bisetti, ex viceministro de Hidrocarburos.

Trascendió que esos cuestionados funcionarios retornarían a Petroperú y esa posibilidad aún no se ha disipado. Y es que ayer por la tarde Boluarte volvió a reunirse con Vera Gargurevich en Palacio. De acuerdo al registro de visitas del Despacho Presidencial, la reunión se efectuó entre las 3 y 4 de la tarde.

La jefa de Estado recibió, también por la tarde, al expresidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez; y al director Ejecutivo de Proinversión, José Salardi.

Así la situación, es improbable que la propuesta del saliente directorio de trabajar una norma que permita contratar a una firma especializada en reestructurar empresas se viabilice.

Evaluaciones

Sobre el tema, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, declaró a Correo que el directorio renunciante pedía el desembolso de $2,000 millones y la contratación de un administrador de la empresa. “El monto que pedía era similar al que solicitaba el directorio anterior”, precisó.

Al respecto, explicó que el MEF está imposibilitado de hacer gastos no programados en el Presupuesto Público 2024, que también se aplica a la capitalización de deuda.

Gutiérrez refirió que el MEF y Gustavo Adrianzén apuestan por diferir al 2028 las deudas de la empresa con el Estado, además de que emita las cartas-fianza para que tome créditos de la banca comercial.

En el Gabinete también estaban de acuerdo en la contratación de una PMO en medio de un concurso cuyas bases estarían listas en octubre. Sin embargo, refirió que lo que molestaba al directorio era que no le permitieran contratar una PMO en setiembre.

Al respecto, Pedro Gamio, saliente miembro del directorio, señaló en RPP que no se puede esperar hasta octubre por la crítica situación de la empresa. “Es como un enfermo en cuidados intensivos”, refirió.

Sobre el apoyo recibido del Gobierno, afirmó que está agradecido con los ministros Rómulo Mucho y José Arista, “que en todo momento siguieron la situación de la empresa y han apoyado el proyecto de norma que está hace semanas en debate”.

“De acuerdo a la Constitución, para que exista una norma con un Decreto de Urgencia, se necesita el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros y el alto nivel de Gobierno. Esto trasciende a los ministros de Energía y Minas, y Economía”, aseveró Gamio sobre la salida legal que requería Petroperú.

Pronunciamiento

La renuncia del directorio de Petroperú no fue indiferente para diversos gremios empresariales, que se pronunciaron y demandaron al Gobierno que tome una decisión con celeridad.

La Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú) exhortó al Gobierno “a tomar una decisión, en el más breve plazo, acerca del manejo de la empresa petrolera estatal, en línea con las recomendaciones de su directorio, que busca generar eficiencias en la compañía para lograr su autosostenibilidad”.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL)lamentó que por inacción del Gobierno se haya precipitado la renuncia del directorio, que tenía un plan para rescatar a la empresa de la situación financiera por la que pasa, y crea un clima de inestabilidad en el manejo de la economía porque podría tener un fuerte impacto en el déficit fiscal. “La Cámara rechaza cualquier intento de nombrar a directores y funcionarios que no tengan capacidades técnicas suficientes para enfrentar la difícil situación de Petroperú”, puntualiza en su comunicado.

Aurelio Ochoa: “Fue un error paralizar refinería de Talara”

El ex presidente de Perupetro Aurelio Ochoa pidió se forme una comisión investigadora para identificar a los responsables de la grave situación de Petroperú.

Así, dijo que fue pésima la decisión de detener la producción de la antigua refinería de Talara porque obligó a la empresa a importar combustibles para atender el mercado. Refirió que mientras se construía la nueva refinería, la antigua podía seguir operando.

CIFRAS

8300 millones de dólares debe la empresa, principalmente, por la refinería de Talara.

7 veces el valor de sus recursos propios es la deuda actual de Petroperú, según Comexperú.

