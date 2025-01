La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró hoy que su Gobierno está completamente preparado para enfrentar las emergencias derivadas de las intensas lluvias que podrían presentarse en distintas regiones del país a lo largo del presente año.

Durante el inicio de una reunión de coordinación multisectorial en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, la mandataria destacó la importancia de la prevención ante estos fenómenos naturales.

“El interés del Gobierno es proteger a nuestra población, más ahora en la zona sur del Perú donde las lluvias están intensas, y el Niño costero ingresará si o si en el norte, aunque nos dicen que estos años será moderado, pero estamos prevenidos porque en el norte tenemos lugares con alimentos, carpas, etc., estamos preparados y no se puede decir que no lo estamos”, afirmó Boluarte.

Aseguró que las autoridades están listas para responder rápidamente ante cualquier emergencia, mencionando que en el norte ya se encuentran disponibles recursos como alimentos y carpas para enfrentar las posibles consecuencias.

La mandataria hizo énfasis en la importancia de actuar de manera preventiva y destacó que el Gobierno cuenta con la logística necesaria para enfrentar las emergencias. “Sabemos lo que ocurrirá por la intensidad de las lluvias, pero la respuesta del Gobierno tiene que ser rápida”, subrayó Boluarte.

En el marco de la reunión, se presentaron informes de los avances y preparativos de diversos sectores ante la temporada de lluvias. Boluarte reiteró que su Gobierno siempre ha enfatizado la necesidad de un trabajo preventivo. “Lo que queremos saber es que frente a esta respuesta qué hacen los funcionarios y por eso estamos acá, para escuchar los informes, para escuchar el avance de ese trabajo preventivo y si no hay avance es hora de poner el acelerador”, indicó.