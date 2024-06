El congresista Segundo Quiroz negó haber amenazado a la presidenta Dina Boluarte durante una actividad dentro de una escuela en el distrito de Chorrillos.

Cabe recordar que en la víspera, el legislador había realizado un gesto de señalamiento con la mano a la mandataria, hecho que fue interpretado por algunos medios como una eventual amenaza directa. Dina Boluarte optó por darle palmadas en la espalda del congresista durante el evento.

Al respecto, Segundo Quiroz aseguró que solo le solicitó a la jefa de Estado que viaje a Cajamarca. “Mi acercamiento obedece a que me reitere su compromiso de visita a la región Cajamarca, ya que en ocasiones anteriores no se pudo completar. Aclaro que no existe ningún tema de amenaza contra la señora presidenta, más bien por el contrario existe un respeto a la investidura”, dijo en RPP.

Cabe precisar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó un informe de calificación que desestimó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por aspectos vinculados a su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Dina Boluarte había sido denunciada debido a que presuntamente habría incurrido en una infracción de los artículos 2, 40 y 126 de la Constitución, además de los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.

De otro lado, el miércoles último, el Pleno del Congreso aprobó el pedido de autorización de viaje de la presidenta Dina Boluarte a China del 23 al 30 de junio, para reunirse con el mandatario Xi Jinping y representantes de diversas empresas del gigante asiático.

