Tras la denuncia de presunto reglaje contra la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder (Eficcop), Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), lamentó que en los últimos años se esté “desnaturalizando las acciones de inteligencia”, cuando en realidad se debería apuntar a la seguridad nacional.

Como se sabe, esta mañana la fiscal superior Marita Barreto denunció ante la Comisaría de Jesús María un presunto reglaje en su contra. En el acta se da cuenta que un vehículo negro sin placa, con los suboficiales PNP Joel Ángel Vílchez Ulfe y Alejandro Díaz Vidal a bordo, estaba estacionado frente a su vivienda en Jesús María. Ambos policías estaban fuera de su jurisdicción.

Esta tarde, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, dispuso que Inspectoría de la Policía Nacional inicie una investigación por el presunto reglaje contra la fiscal Marita Barreto.

Tras las declaraciones del titular del Mininter, Juan Carlos Liendo, lamentó un pronunciamiento claro. El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). “Como ciudadano me queda el desaliento de que estamos frente a autoridades políticas que no toman decisiones, que no expresan en forma clara los cuestionamientos”, declaró a Canal N.

“Una investigación reservada que se hace a un presunto requisitoriado no puede escalar a un escándalo político. Si existiese una investigación reservada, se necesita autorización de una cadena de comandos, autorización judicial, tiene procedimientos protocolares. Y es muy simple, si es investigación reservada, entonces se debería informar cuál es el expediente, número de caso y se acabó el asunto”, dijo.

“Hasta el momento no han dicho eso, no se trata de una investigación judicial, si no de una acción de carácter político con conocimiento o no del Ministerio del Interior”, refirió el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia al subrayar que se tratarían de grupos de agentes PNP que actúan como “policías políticos”.

Juan Carlos Liendo, quien también fue muy crítico con el gobierno de Pedro Castillo, agregó que si se investiga el presunto reglaje a la fiscal María Barreto es “para verificar frente a un acto evidente de irregularidad o de vulneración de protocolos, y eso, genera responsables inmediatos”.

Eficcop sobre Dina Boluarte

Como se sabe, de acuerdo a un informe elaborado por la fiscal superior Marita Barreto, jefa del Eficcop, la presidenta Dina Boluarte promovió la desactivación del grupo de policías que lideraba el coronel Harvey Colchado.

De acuerdo al programa Punto Final, un testigo protegido aseguró que la orden para retirar al grupo policial vino desde el Palacio de Gobierno y se empezó a gestar cuando Eficcop comenzó a investigar a Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, por presuntos ilícitos que habría cometido con personas del círculo más cercano de Dina Boluarte.

Noticia en desarrollo...

