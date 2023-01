La presidenta de la República, Dina Boluarte, presidió este lunes la sesión 132° del Foro del Acuerdo Nacional. Durante su intervención, la mandataria se refirió a los hechos que desencadenaron la vacancia de Pedro Castillo y se dirigió a la izquierda radical que viene azuzando las protestas al interior del país.

“No se dejen engañar, si quieren ganar las próximas elecciones, si quieren ser elegidos congresistas, presidentes en las próximas elecciones, y me refiero a los señores de izquierda, no mientan, no engañen. Tengan la valentía de decir la verdad y gánense la confianza del pueblo peruano para que puedan ser elegidos”, indicó Dina Boluarte durante la reunión mencionada.

Boluarte aclaró que no está en sus manos la excarcelación de Pedro Castillo ya que esto es uno de los tantos pedidos realizados durante las manifestaciones.

“Están pidiendo la libertad del expresidente Pedro Castillo, tampoco está en mis manos, está judicializado el tema. Me están pidiendo que cierre el Congreso; el que quiso cerrarlo está preso. Saben que eso no se puede hacer, por eso los están engañando”, agregó.

Por otro lado, la jefa de Estado criticó la última cuestión de confianza planteada por el entonces primer ministro, Aníbal Torres, ante el Congreso.

“Quién o quiénes estuvieron allí cerca del expresidente Pedro Castillo e hicieron que cometa este acto inconstitucional, antidemocrático y ahora están en la calle con megáfono en mano algunos congresistas de izquierda diciendo: ‘reposición a Pedro Castillo’ cuando ella, me refiero a la premier de entonces, Betssy Chávez, tiene la respuesta que el país espera hasta este momento”, enfatizó.

“Dina Boluarte en ningún momento ha dado golpe de Estado a Pedro Castillo, no está en calidad de usurpadora ni traidora. Los traidores son aquellos que lo han empujado a ese acto inconstitucional por la ambición desmedida de tener poder”, finalizó