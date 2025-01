La presidenta Dina Boluarte volvió hablar sobre las encuestadoras cuyos estudios dan cuenta de la desaprobación de su gobierno. La mandataria les pidió calificar su gestión con “cero”.

“Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido, eso nadie lo puede negar. Ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas 3 %, 4 %”, refirió en la Reunión para la Gestión de Inversiones de Desarrollo - Agenda 2025, en la que participaron alcaldes.

“Ayer, un periódico que nos quiere mucho nos ha puesto un puntito más, 5 %. Yo lo que les he dicho es: No me hagan el favor, no les he dicho que me suban, he dicho pónganme cero cero. Ya estamos tranquilos, no nos preocupamos y nos concentramos en seguir trabajando”, refirió.

Como se sabe, Dina Boluarte cerró el 2023 con apenas un 3 % de aprobación, consolidándose como la presidenta más impopular del Perú en las últimas cuatro décadas. Anteriormente, ya había afirmado que ciertas empresas encuestadoras habrían solicitado dinero a cambio de mejorar sus cifras de popularidad.

“A ellos les digo, ¿para qué gastan su dinero, su energía? Primero empezaron (con un) 11 % (de aprobación), luego nos tocaron la puerta: ‘pero dennos alguito, le podemos subir dos puntos’”, señaló en aquella oportunidad.

En sus declaraciones, la presidenta también intentó restar importancia a las cifras de su aprobación . “A mí, los números, menos mal no he sido tan buena en matemáticas, por eso los números no me preocupan. Estamos trabajando en proyectos de inversión”, afirmó.

No obstante, el gremio, a través de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), reafirmó que sus estudios son herramientas valiosas para comprender las percepciones y necesidades de la ciudadanía, y consideró inadmisible que su labor sea cuestionada sin fundamentos.

El último jueves durante una actividad oficial, Dina Boluarte también tuvo controversiales declaraciones en referencia el caso Cofre presidencial.

“Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mí ni a mis ministros. Ninguno tenemos ninguna carpeta por actos de corrupción. Me ponen carpetas porque dicen que ‘El Cofre’ estaba en Ica, luego dicen que estaba en Chilca, que ha llevado a Vladimir Cerrón. A quién en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que a las 10 de la mañana, luego de que, como abogada, fui a emitir mi voto a elegir al decano del Colegio de Abogados de Lima, voy a llevar en ‘El Cofre presidencial’ a Vladimir Cerrón (...) Esa es la carpeta fiscal que tengo, solo me queda decirle a Dios: ‘Dios, dame tolerancia porque no saben lo que hacen”, dijo Boluarte.

