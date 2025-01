La presidenta Dina Boluarte dijo que es la primera vez que los gobiernos nacional, regional, local y los congresistas “trabajan sin pelear”.

Dina Boluarte participó en Piura en la colocación de la primera piedra para la construcción del puente Carrasquillo, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes.

“Yo siempre voy a llamar a la unidad (...) Es la primera vez que el Gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local con los congresistas trabajamos sin pelearnos . ¿Por qué tenemos que pelear? Las palabras de odio o los pensamientos de división lo único que consiguieron en tiempos pasados es el atraso, el olvido, es no haber trabajado por los proyectos”, dijo.

“Allá quienes quieren seguir caminando con sus pequeños odios. Es problema de ellos, no de nosotros (...) Aquellos que todavía quieren insistir en sus pequeños odios, hay que dejarlos a un costadito. Ellos no suman”, indicó Boluarte.

Pero no solo eso, también criticó al expresidente Pedro Castillo, por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. “Dirán ‘pero usted presidenta era parte de ese gobierno’. Efectivamente estaba en calidad de primera vicepresidenta y como ministra de Estado, pero ¿Qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla, o cuando se le habla, entra por acá y sale por acá y no le queda en la cabeza? No era mi responsabilidad” , sostuvo.

A decir de Dina Boluarte, cuando asumió el cargo recibió un país quebrado.

