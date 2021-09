La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, negó que en sesión del Consejo de Ministros se haya abordado el tema de la cuestión de confianza, herramienta constitucional que fue mencionada por Guido Bellido para responde una posible censura contra Iber Maraví como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

“En sesión del Conejo de Ministros no se tocó el tema de la (cuestión de) confianza y ayer en conferencia de prensa lo dijo el señor Bellido. Habría que preguntarle al señor Bellido por qué tocó el tema cuando aún no se había abordado en el momento que hemos estado todos los ministros”, sostuvo Boluarte en diálogo con la prensa desde Puno.

Dina Boluarte señaló que debe ser el mismo primer ministro quien brinde los detalles que lo motivaron a deslizar la posibilidad de pedir una cuestión de confianza, durante una conferencia de prensa el último miércoles 29.

“No sé (si fue iniciativa suya solicitar la cuestión de confianza). Habría que preguntarle al primer ministro (Guido Bellido) por qué lo dijo, algo que no estaba en agenda (...) Él es el que está adelantando opinión respecto a los temas que los ministros no abordamos. Deberíamos preguntarle por qué toma ese tipo de actitud”, sostuvo.

Desde las 10:20 a.m. de este jueves 30, el Pleno del Congreso viene interpelando al ministro Iber Maraví sobre sus presunto vínculos en atentados terroristas ocurridos en Ayacucho durante la década los ochenta.

Polémica por Guido Bellido

En la víspera, Bellido Ugarte adelantó que acompañará a Maraví Olarte a la interpelación y deslizó la posibilidad de interponer una cuestión de confianza.

“Voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena, porque esto responde a un tema político y no hay ningún tema de carácter o sustento en esta interpelación”, manifestó el primer ministro.

En respuesta, una comisión designada por la Junta de Portavoces del Congreso se reunió con Pedro Castillo para “evitar una crisis política”. Es así que María del Carmen Alva, presidenta del Legislativo, remarcó esta mañana que el jefe de Estado les aseguró que la cuestión de confianza “no estaba en agenda”.

“Ayer, junto a los portavoces de diversas bancadas, nos reunimos con el presidente Pedro Castillo, quien nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza (...) De nuestra parte tenemos esa convicción, por eso, no aceptaremos amenazas contra la democracia peruana, vengan de donde vengan. Eso no es negociable. El Congreso de la República no está en pie de guerra, sino de reconstrucción nacional”, expresó Alva.

A su vez, Castillo Terrones manifestó, a través de Twitter, que coincide en que aplicar la cuestión de confianza forma “parte del equilibrio de poderes”.

“Saludo la visita de la presidenta y voceros del Congreso, que recibimos anoche en Palacio de Gobierno. Coincidimos en que la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes, y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática”, publicó.