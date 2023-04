La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió sobre una posible salida del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero.

“Respecto al ministro de Justicia, él ya ha dado su respuesta. Nosotros vamos a evaluar su función como ministro en el ejercicio de su cartera”, indicó.

De acuerdo a un informe de Epicentro TV, el nuevo titular del Minjus mantuvo, entre los años 2015 y 2018, más de 200 llamadas con diversos investigados en el caso “Cuellos Blancos”, entre ellos, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo; y los empresarios Alberto Chang y Antonio Camayo, además del exmagistrado César Hinostroza.

Respecto a su relación con Hinostroza, Maurate aseguró en diálogo a RPP Noticias que en la época que se registraron llamadas entre ellos, él era “un honorable magistrado de la Corte Suprema”.

No se aferrará a su cargo

Por otro lado, el ministro de Justicia dijo no tener ninguna voluntad de aferrarse al cargo y tomaría la decisión de dar un paso al costado si es incómodo para el Gobierno de Dina Boluarte.

“Me ha costado muchísimo regresar a la gestión pública. Estoy muy bien en la actividad privada. Y lo he hecho porque tengo muchas ganas de servir a mi país. (...) Si soy incómodo para el Gobierno, para mí mismo o para mi familia, no tenga ninguna duda de que yo estoy dispuesto a tomar la decisión correspondiente”, aseguró.