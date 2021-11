La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, consideró que las bancadas del Congreso “escucharán la voz del pueblo” y le otorgarán el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez. Sesión de investidura se desarrolla este jueves 4, desde las 9:00 a.m.

“La estabilidad del país, el fin de los enfrentamientos, es un clamor de la ciudadanía. Estoy segura que las bancadas del Congreso escucharán la voz del pueblo. Es hora de trabajar unidos. #UnidosPorElPerú”, expresó, a través de Twitter, Dina Boluarte, quien también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Antes de acudir a la sede del Parlamento, el presidente de la República, Pedro Castillo, tomó juramento a Avelino Guillén como flamante titular del Ministerio del Interior, en reemplazo del renunciante Luis Barranzuela.

De esta forma, el Gabinete en conjunto acudió liderado por la primera ministra, Mirtha Vásquez, al Legislativo para la sesión del voto de confianza. De acuerdo al Reglamento del Congreso, se requiere 66 votos a favor para conseguir la investidura, de lo contrario, el pleno del equipo ministerial deberá renunciar al cargo.

Congreso debate voto de confianza

Durante el debate de la sesión para el voto de confianza, el parlamentario Javier Padilla (Renovación Popular) anunció que otorgará su voto de respaldo al Gabinete Vásquez.

“Hay ministros probos en el Gabinete, lamento discernir con miembros de mi bancada, pero por la seguridad ciudadana y la promoción de la inversión en el país, en esta ocasión voy a discernir con mi bancada, creo que es necesario dar la confianza”, expresó Padilla durante su alocución.

Por otro lado, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) cuestionó a la gestión de Castillo Terrones y adelantó que su bancada votará en contra de brindar la investidura.

“Lo que se refleja es que no hay un plan, ¿por qué no se puede promover la ciencia sin un ministerio? Lo hemos hecho sin ministerio siempre, si se quiere promover se tiene que hacer desde ahora, es probable que el ministerio como tal no concluya con su generación”, aseveró el parlamentario.

“No mencionan los cambios duros e importantes. No hay capacidad de liderazgo en este Gabinete, nuestro voto será en contra de la confianza”, sentenció.

