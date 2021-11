El congresista de Renovación Popular Javier Padilla, aseveró que sí dará el voto de confianza, pese a que su posición no coincida con el resto de su bancada. Indicó que el Gobierno tiene “cosas positivas” y que, dada la situación que vive el país, es “necesario” respaldar al Gabinete.

“Hay ministros probos en el Gabinete, lamento discernir con miembros de mi bancada, pero por la seguridad ciudadana y la promoción de la inversión en el país, en esta ocasión voy a discernir con mi bancada, creo que es necesario dar la confianza”, refirió durante su participación en el debate.

“Nosotros ya tenemos que hablar de unidad y de diálogo y consensos, estoy convencido de que mi posición es diferentes a la de mi bancada, por esa razón creo que no deben hacer enfrentamientos. No más errores del Gobierno para elegir ministros, no más desconfianzas en gobernabilidad. Si corregimos eso podemos tener gobernabilidad”, agregó.

Su posición es diferente a la que ha expresado el vocero de su bancada, Jorge Montoya, quien adelantó que no darían el voto de confianza por la presencia de ministros como Carlos Gallardo (Educación) y Gisela Ortiz (Cultura).

La presente sesión del pleno es la continuación de la iniciada el pasado 25 de octubre, en la que la premier Mirtha Vásquez expuso la política general de gobierno. En aquella oportunidad el debate fue suspendido por la muerte del congresista de Perú Libre Fernando Herrera.

El Gabinete requiere de 66 votos a favor para conseguir el voto de confianza, si no los consigue la premier Vásquez deberá renunciar al cargo.

