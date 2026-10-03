El dictamen que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo ingresó a la agenda del pleno de la Cámara de Diputados para la sesión del martes 6 de octubre.

Como se sabe, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó un texto sustitutorio que abarca exclusivamente seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días calendario.

Consenso

Ayer, la Junta de Portavoces acordó por unanimidad que el debate del dictamen tenga una duración de tres horas.

Los seis grupos parlamentarios se distribuirán ese tiempo de manera proporcional durante la sesión plenaria.

El acuerdo fue adoptado durante la sesión conducida por el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, en la sala Basadre del Palacio Legislativo. En la citada jornada participaron los voceros de Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JP), Obras, Partido del Buen Gobierno (PBG), Ahora Nación (AN) y Renovación Popular (RP).

El pleno deberá evaluar el texto aprobado por la Comisión de Constitución y determinar si mantiene su contenido o introduce modificaciones durante la sesión.

Cabe recordar que las materias fueron reducidos de ocho a dos y los puntos de 66 a solo 19. Incluso, se excluyó la posibilidad de denominar terrorismo al crimen organizado.

Revés

Al respecto, el vocero de FP, Arturo Alegría, consideró que lo aprobado no le estaría dando herramientas al Ejecutivo.

“Creo que no va a quedar dudas de que desde Fuerza Popular, en el pleno vamos a tratar de que los puntos que han sido retirados los puedan incorporar. Eso es evidente”, dijo a Epicentro TV.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, consideró que el dictamen es todavía insuficiente y calificó de “barbaridad” que la logística que tienen las Fuerzas Armadas hayan sido excluidas.