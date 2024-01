El constitucionalista y uno de los abogados de Rutas de Lima (RDL) Domingo García Belaunde responde las interrogantes de este Diario sobre la reciente decisión del PJ de suspender el peaje de Puente Piedra.

Rutas de Lima (RDL) ha rechazado la cautelar del PJ ¿por qué esta no tendría validez?

La Constitución, en su artículo 62, es clara al decir que ninguna disposición (judicial) puede violentar el contrato. Luego, dice que todo problema que surge en este contrato se resuelve en la vía judicial o arbitral y, en este sentido, esta es escogida por ambas partes, quienes ya eligieron la vía arbitral.

Lo que ha hecho el juez está demás y no tiene ningún valor. Es impertinente. No me extrañaría que lo sancionen por declarar sobre algo que está pendiente en el Tribunal Constitucional (TC). Eso sería por iniciativa del Poder Judicial.

También se dictó una contracautela de 700 mil soles...

La pregunta es quién va a pagar ese monto. Muchas veces las medidas cautelares son unos avances de opinión que pueden causar mucho daño. Entonces, la ley faculta a los jueces a colocar, en ciertos casos, una contracautela. El juez ha dicho “esto va a causar daño”: si pierde el proceso, pierde el dinero; si la gana, se la devolvemos.

¿Cómo va a responder RDL?

La empresa tiene también otros abogados, pero lo más probable es que apelen la medida, lo cual se hace un día, y con ella se suspende. La medida cautelar no es definitiva.

La MML señala que el contrato es ambiguo sobre el permiso para habilitar rutas alternas...

El peaje de Puente Piedra tiene 35 años de construido. De ese plazo, 25 los ha tenido EMAPE y 10 años Rutas de Lima. El responsable de las vías alternas es el municipio de Lima. El alcalde debería hacerlas. Hay cinco de estas rutas, como se dijo en un informe, el problema es que están en mal estado y casi ni se usan.

¿Por qué cree que la comuna se estaría resistiendo a habilitar estas vías?

No sé que ha pasado con el alcalde anterior, pero el actual, Rafael López Aliaga, no tiene un solo real. Está levantando plata a base de bonos y de préstamos. Lo han dejado quebrado y, en lugar de decirlo, lo oculta. Entonces, si como alcalde llego y veo que la caja está en cero, no puedo hacer gran cosa.

Se ha alegado una vulneración al libre tránsito...

El problema social es real, es decir, que la gente tenga que pagar. Pero existe desde hace 10 o 20 años cuando el peaje ya estaba allí. Eso se soluciona con vías alternas y estas las debe construir el municipio, es su obligación.

Menciona que hay cinco rutas alternas, pero ante el TC se indicó que cruzar dos de ellas toma entre dos y cuatro horas...

Es probable, pero si hay uno o dos con problemas, las otras tres no deberían tenerlos. Con toda honestidad, estuve en la audiencia pasada en el TC y, según sus intervenciones (de los demandantes), es gente mentirosa o ignorante, quiero pensar lo último.

En la audiencia también estuvo una representante de la Defensoría...

Sí, fue una abogada hecha una histérica (...) que dijo tontería y media. Lo hizo muy bien, pero dijo muchas tonterías. Mi pregunta es ¿qué hace informando al defensor del Pueblo? Esto ya estaba planteado en otras vías. Creo que Josué Gutiérrez quiere ganarse avemarías ajenas.

El alcalde sostiene que el contrato es “corrupto”...

Ante un tribunal arbitral compuesto por un abogado del municipio, otro de Rutas de Lima y otro elegido por las partes, se ha resuelto, en dos oportunidades, que no se ha probado corrupción en este contrato. Primero tienen que comprobar la corrupción y, con esa sentencia, van y lo anulan en un tribunal arbitral: lo van a conseguir. Pero no lo han hecho, hubo mucha política en este tema.

López Aliaga también advierte que peaje puede llegar a S/17 ¿Cómo evalúa el manejo del alcalde sobre este tema?

Ese es un cálculo que ha hecho por su propia cuenta y riesgo. Él calcula que en 6 años el peaje llega a ese monto. Como es tan exagerado e imaginativo, quizá no sea cierto. Esas cosas se conversan. Lo más fácil es hacer vías alternas eficientes (...). El alcalde lo que quiere hacer es publicidad, está haciendo política. Hay muchas maneras de solucionar un caso como este.

¿Qué le costaba a López Aliaga, recién llegado, visitar a Rutas de Lima y proponer un peaje social para la gente que vive aquí (en Puente Piedra)?

Nunca fue, no le interesó. Entró con el pie en alto. A estas alturas del partido ya es difícil entrar en conversaciones.