El congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú) aseguró este viernes, luego de la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de otorgar un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo investigue por las dos denuncias que fueron presentadas en su contra, que dará la cara y expondrá sus argumentos sobre las mismas.

El legislador dijo que las denuncias en su contra “tienen un trasfondo político” puesto que se realizan sobre hechos que se dieron a conocer luego de que denunció al presidente Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones el 2017.

“El trasfondo acá es un tema político. Yo estoy acá, dando la cara y no me corro. Estoy acá, he venido a decirle al presidente (de la subcomisión) que me invite lo más pronto posible para explicar. Tengo la razón, tengo la verdad de mi mano”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Esa denuncia que ha pasado la fiscal de la Nación no tiene sustento jurídico, es un tema político. Nació por el tema de Chinchero, cuando era contralor por denunciar la corrupción. Martín Vizcarra era ministro de Transportes y me denunciaron por sacar una denuncia en contra de él”, manifestó.

Edgar Alarcón aseguró que las denuncias en su contra tienen trasfondo político. (TV Perú Noticias)

En otro momento, Alarcón dijo que no renunciará a la presidencia de la Comisión de Fiscalización puesto que la denuncia constitucional en su contra continúa en investigación y cuestionó que algunos legisladores hayan votado a favor de la misma sin conocer los fundamentos “de fondo”.

“No hay motivo para renunciar a la Comisión de Fiscalización. Si al final del proceso que está empezando el día de hoy, se culmina que sí tiene razón la fiscal de la Nación en denunciarme, yo pongo mi cargo al costado, pero en este momento yo sigo siendo un investigado”, señaló.

Momentos después, y al ser consultado sobre la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, Alarcón dijo que consideraba suficiente que el jefe de Estado esté siendo investigado con testimonios de aspirantes a colaboración eficaz para votar a favor de retirarlo del cargo.

“Acá hay un tema de fondo, un cohecho, una coima que habría recibido el presidente. [Habría, no se habría probado] Nosotros no somos ni fiscales ni jueces. Estamos viendo la parte política. [¿Es suficiente que esté siendo investigado?] Así es”, concluyó.