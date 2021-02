La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no votó esta mañana el informe final de la denuncia contra Edgar Alarcón (Unión por el Perú), que recomienda acusarlo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito mientras cumplió funciones como contralor de la República.

Por decisión del presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular) y con el respaldo de legisladores como Martha Chávez (Fuerza Popular) y Otto Guibovich (Acción Popular), se decidió suspender la sesión y postergarla hasta el lunes 8 de febrero luego de la exposición que hizo Felícita Tocto por casi una hora, ya que se había programado un pleno virtual para las 9 a.m.

“No hay un ánimo ni de ir en contra de la práctica de hacer los debates ni de tener una presión para votar de forma inmediata. Voy a apelar a su comprensión, vamos a continuar el lunes. Se suspende la sesión ordinaria y continuar con la extraordinaria”, aseguró Pérez Ochoa.

La congresista Felicita Tocto (Descentralización Democrática) fue la ponente encargada de la elaboración y exposición del documento durante la sesión virtual del grupo de trabajo y pidió que se procediera a votar hoy mismo su informe, por haber enviado su trabajo con anterioridad a todos los miembros del grupo de trabajo.

”Creo que todos tienen conocimiento, el informe es muy sucinto y creo que mayor debate no va a requerir y creo que someterlo a votación no nos llevaría muchísimo tiempo”, señaló.

Gino Costa (Partido Morado) respaldó esta posición y también pidió que se someta a votación hoy el informe. Sin embargo, Martha Chávez y Otto Guibovich replicaron señalando que sí querían debatir el informe.

“Creo que las decisiones que involucran la vida de otras personas, su honra, sí requieren ser debatidas. Solicito se suspenda la sesión porque debemos ir al pleno”, pidió la congresista fujimorista.

Pérez Ochoa suspendió la sesión, no sin antes pedir que los congresistas no acusen de “blindaje” a esta decisión. “La única razón por la cual se está suspendiendo la sesión y se está convocando para el lunes es para dar oportunidad a los congresistas de la subcomisión que puedan hacer algunos comentarios y observaciones al informe. No es otra la razón”, aseguró.

Informe recomienda denunciar a Edgar Alarcón

Edgar Alarcón fue denunciado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por un presunto desbalance patrimonial producto de mayores gastos, por el importe de S/201.337,24, correspondiente a los periodos del 9 de junio del 2016 al 4 de julio del 2017, cuando ejerció los cargos de gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor.

Asimismo, la fiscalía informó que se determinó la existencia de diversos ingresos bancarizados por la suma de S/275.644,90, cuyos orígenes y depositarios “se desconocen”.

Cabe indicar que Edgar Alarcón afronta otras dos denuncias constitucionales en la Subcomisión por el presunto delito de peculado doloso y por su presunta vinculación a la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

