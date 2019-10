Edgar Ochoa: Glave, Huilca, Zeballos y Arce sabían de conversaciones antes de alianza con Perú Libre

Síguenos en Facebook

El integrante de la Comisión Permanente y excongresista de Nuevo Perú, Edgar Ochoa, aseguró que Marisa Glave e Indira Huilca y los otros dos renunciantes, tenían conocimiento de las conversaciones de su partido con Perú Libre y Juntos por el Perú para las alianzas que se concretaron recientemente.

"Por supuesto (tenían conocimiento de las conversaciones con Perú Libre y Juntos por el Perú) no solo Indira Huilca, Marisa Glave, también Richard Arce y Horacio Zeballos y todos los demás. No es un tema que no se haya estado expresando diferentes disonancias sobre el tema. No es de ahorita", subrayó en diálogo con Canal N.

Luego, Edgar Ochoa precisó que las determinaciones de los cuatros exlegisladores afecta a los miembros de su partido.

"A nosotros nos duele, nos afecta que liderazgos como Horacio Zeballos, Richard Arce, Marisa(Glave) e Indira (Huilca) puedan por un tema de esta disonancia que de hecho no solo es de forma, también tiene un trasfondo", refirió.

En ese sentido, dijo que esas renuncias responden a una "preocupación" que carece de sentido porque no es cierto que van a dejar de lado la agenda relacionada a los derechos fundamentales de las mujeres.

"Creo que la preocupación de ellos, en el sentido que estaríamos renunciando a una agenda programática a los derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades sexuales. Situación que no es real", expresó.

Reestructuración

En otro momento, Ochoa manifestó que Nuevo Perú ingresará en una reestructuración. "Nosotros como Nuevo Perú vamos a continuar en un proceso de reestructuración de una izquierda unida", mencionó.

Además, dijo que ahora la izquierda ha comenzado a unirse para tener la oportunidad de gobernar el país.

"(La alianza) ha generado una oportunidad para aquellos que tienen miedo, la izquierda pueda comenzar a confluirse en una unidad y tener la oportunidad de ser gobierno en el país", agregó.