El congresista Edgar Tello, del Bloque Magisterial, negó haber actuado como intermediario de la destituida fiscal Patricia Benavides para asegurar el respaldo de las bancadas de izquierda, contradiciendo las afirmaciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exjefa del Ministerio Público.

De acuerdo a las declaraciones de Villanueva al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), este habría sostenido un encuentro con Tello, al igual que con su colega Katy Ugarte y otros. Presuntamente, en estas reuniones se habría solicitado que Benavides archive varias investigaciones que tenían en la Fiscalía a cambio de respaldar la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

“Dentro de la praxis parlamentaria, a nosotros vienen de todas las instituciones del Estado (...) a ver proyectos, plantear diferentes temas. (...) Me están involucrando en temas que no tengo nada que ver”, dijo Tello en una reciente entrevista con Canal N.

“Nosotros no tenemos ningún condicionamiento. (...) Ahí se menciona que me han condicionado votos. Yo no he condicionado absolutamente nada ”, agregó y aprovechó para denunciar que “injustamente” le han abierto procesos penales en los que, según él, no tendría implicación alguna.

Como se recuerda, la tesis fiscal del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder, precisa que el parlamentario Tello “ofertó los votos de algunos de sus compañeros de bancada, quienes también se encontraban dispuestos a votar a favor de la inhabilitación que buscaba la denunciada y por cuyo propósito hacía que su asesor procurase los votos necesarios, habiéndose generado una reunión con aquellos correligionarios”.

En los chats presentados por Jaime Villanueva al Ministerio Público, se destaca una negociación entre congresistas y el exasesor de Benavides con el objetivo de facilitar la inhabilitación de Zoraida Ávalos, a cambio del archivo de las denuncias en su contra. Además, en las conversaciones se evidencian discusiones relacionadas con la elección del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Los parlamentarios que parecen en estos chats son Darwin Espinoza, Jorge Luis Flores Ancanchi, Wilson Soto, Hilda Portero y Luis Aragón de Acción Popular; Kathy Ugarte de Unidad y Diálogo; Francis Paredes de Podemos Perú; Patricia Chirinos de Avanza País; y José María Balcázar de Perú Bicentenario.

TE PUEDE INTERESAR