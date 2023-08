Edmundo del Águila libra una batalla política por levantar la imagen de Acción Popular (AP) y ahora que ha sido aceptado como secretario general del partido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se encuentra en una mejor posición para lograrlo. Correo conversó con él sobre este y otros temas de su agrupación.

¿Cómo se siente luego de que el Jurado Nacional de Elecciones lo haya reconocido como secretario general con un retraso de año y medio?

Se ha hecho justicia. El JNE ha cumplido un rol que le corresponde, que es impartir justicia electoral.

Se ha puesto en cuestión la objetividad del jurado, sobre todo, por las elecciones internas de AP. ¿Hubo fraude para usted?

No he analizado el proceso electoral. Parte de los congresistas de AP no lo reconocen. Incluso hubo algunos, como Ilich López y Luis Aragón que decían que usted había usurpado funciones. ¿Cómo responde a eso? Las declaraciones no pueden atentar contra esa solidaridad que marca la unión entre militantes. Ellos han dado su opinión, pero los hechos han demostrado lo contrario. La justicia electoral les ha hecho saber que estaban equivocados.

¿Cree que los 13 congresistas de su bancada investigados por el caso ‘Los Niños’ puedan ser hallados culpables?

En primer lugar es lamentable que los congresistas con su actitud, sea cierta o no, hayan mellado la imagen del partido. Esa actitud es repudiable y ha hecho que se cambie la imagen de una entidad de valores éticos y morales que tiene AP frente a la ciudadanía. Ahora, de esos 13 hay seis que tienen investigaciones avanzadas. A partir de esos seis, entiendo yo, la Fiscalía ha incorporado a otros más en la investigación. Desde el punto de vista legal, habría que esperar que la Fiscalía haga las denuncias correspondientes. Acción Popular lo que va a evaluar es el comportamiento político y el daño político.

Usted dijo que habría un plenario para ver el proceso disciplinario contra estos congresistas, ¿ya se ha materializado?

El plenario está convocado hasta el 19 de este mes.

Y luego ¿qué va a pasar?

En ese plenario se va a nombrar al Tribunal de Disciplina. Ese tribunal va a recoger la acusación de la Secretaría Nacional de Disciplina. Esa acusación debe contener los fundamentos de la denuncia. Los tribunales de disciplina, una vez que reciben la acusación, inician el proceso y emiten su resolución, la cual puede tener una variante, pero sin duda la militancia solicita la expulsión de los seis implicados.

¿Cree que hay indicios que ameriten la sanción a los congresistas?

Para los seis, sí.

¿Deben ser expulsados?

En lo personal creo que hay argumentos para que sean expulsados.

¿Cuánto demorará el proceso disciplinario?

Eso lo tiene que decir el tribunal. Pero lo que sí debo decir es que debe ser rápido, cumpliendo todos los procesos para que la sanción sea firme.

En agosto de 2022 publicó un comunicado expulsando a los congresistas, ¿lo revalidará ahora que es secretario general?

Ese acuerdo no tenía ningún sentido porque antes no estábamos registrados (reconocidos) ante el ROP como secretario general. Y consecuentemente no estaba listo para ejercer el cargo para el que me eligieron.

¿Fue buena la decisión del Congreso de no suspender a ‘Los Niños’?

Lo que hizo el Congreso es el famoso blindaje. Como hay congresistas de otras bancadas que están también involucrados en este caso, entonces, pues esta ha sido una mano. Ha sido una decisión de una parte del Congreso.

¿Veía cuestionable la eventual elección de Luis Aragón como presidente del Congreso?

Estando él involucrado en estos casos, dudo que haya podido tener una buena gestión.

¿Fue bueno optar por el Bloque Democrático entonces?

Si hubiese sido congresista, me hubiera abstenido. No confío en los extremos.

¿Le causa extrañeza el nexo de Luis Aragón con el sector de izquierda?

No recuerdo haber tenido una conversación directa con él, pero voy a convocar a una reunión con congresistas del partido para hacerles ver la necesidad, conveniencia, de alinearse con el partido a través de sus órganos y lo que establece el estatuto, que es bien claro: Los congresistas deben estar enmarcados con la línea política del partido.

¿Y si no se alinean?

Entrarán a un proceso disciplinario. Sus compañeros congresales buscan restituir la inmunidad parlamentaria... Ese es un error más que se comete, porque si uno trata el tema de la inmunidad parlamentaria en circunstancias en las cuales hay 13 congresistas que están investigados por la Fiscalía y uno de ellos solicita, con respaldo de otras firmas, este cambio entonces deja mucho que pensar. El Congreso aprueba leyes para el país y yo me pregunto esta propuesta ¿en qué beneficia al país?

¿Qué hará ahora como secretario general?

Reorganizar el partido, modificar sus estatutos para darle agilidad, modificar sus estatutos para llenar vacíos.