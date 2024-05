El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, salió ayer en defensa de la presidenta Dina Boluarte, al indicar que el objetivo de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Ministerio Público, no es buscar la impunidad para la presidenta por el caso Rolex, sino que esta se ejecute al final de su mandato.

“La señora presidenta no es que no quiera ser investigada buscando un artilugio, lo que se quiere es lo siguiente. En la historia del Perú el deporte nacional ha sido siempre atacar al presidente. Basadre ha señalado, con justa razón en la historia, que la mecánica democrática no ha sido la más frecuente en el Perú, ha habido más militarismo y golpes de Estado y cuando ha habido gobiernos democráticos, lo que ha habido es que, inmediatamente, han denunciado al presidente. Esta figura no es reciente, es de 1860 en la que se pretendió y se hizo para proteger al presidente de la república (...)” dijo el titular de Justicia alegando que esta “figura” la recoge la Constitución de 1993, haciendo referencia al artículo 122 de la Carta Magna para que, al final del mandato, el presidente rinda cuentas.

“La idea es que el Tribunal Constitucional sea quien determine, nosotros no hemos dicho impunidad, de ninguna manera. La justicia existe y existirá después (...) lo que se ha hecho en el Consejo de Ministros es aprobar la propuesta del presidente del Consejo de Ministros para que el procurador recurra al Tribunal Constitucional para que este sea el que dilucide las potestades y facultades que tiene la Fiscalía de la Nación y también la investidura del presidente de la República”, señaló.

“Lo que se ha interpretado a partir de esta gestión de la Fiscalía de la Nación es, aplicarle el peso de la ley, no hay que dejarla gobernar”, manifestó durante la Caravana de la Justicia realizada ayer en la Plaza España de Arequipa y a donde acudió acompañado por algunos de los congresistas regionales, como Alex Paredes y Diana Gonzáles.

ANTECEDENTES

Como se sabe, el Gobierno de Dina Boluarte pretende presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ). El objetivo: Salvarse de las pesquisas que tiene en la actualidad.

Y es que, el 18 de marzo, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra la mandataria por el “Caso Rolex” por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.