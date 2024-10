El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, afirmó que la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte no tendrá éxito.

“Yo, personalmente, creo que son mociones que no van a tener éxito, que no deben de tener éxito y lo que debemos de promover en este momento en el país, es estabilidad política (...) APP no apoyaría”, expresó Salhuana.

En declaraciones a la prensa, Salhuana resaltó la necesidad de estabilidad política en el contexto actual, especialmente con la proximidad del foro de la APEC, evento que, según él, representa una oportunidad crucial para impulsar la economía peruana.

Dirigente de transporte urbano ratifica paro durante los días del foro APEC

El vocero principal del autodenominado Comité de Gremios de Transportistas del Perú, Wálter Carrera Álvarez, ratificó ayer un paro nacional los días 13, 14 y 15 de noviembre si el Congreso no deroga la Ley 32108 de crimen organizado.

“Si el Congreso no deroga esta ley, el pueblo peruano quiere el adelanto de elecciones, ya que la señora presidenta no los representa”, pontificó.

Este “comité” es parte de la llamada Coordinadora Nacional de Lucha Intersectorial que aglutinaría a un sector de transportistas urbanos informales.

La “coordinadora” fue creada informalmente el 11 de octubre de 2024, un día después del primer paro de transporte urbano contra la extorsiones.

Las fechas elegidas coinciden deliberadamente con los tres días de las actividades del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) Perú 2024.

FILIACIONES

Según el Jurado Nacional de Elecciones, Walter Carrera Álvarez es afiliado al partido político ‘Perú Primero’ que lidera Martín Vizcarra, cuyo juicio oral por corrupción inició ayer.

En el 2022 quiso afiliarse a Perú Libre pero el JNE observó que le faltaban requisitos.

Antes militó en el partido político de Ollanta Humala (del 2014 al 2021).

Otro de los dirigentes, Julio Campos Cárdenas, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, está afiliado al partido de Antauro Humala desde junio de 2024.