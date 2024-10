La provincia de Virú fue escenario de un nuevo enfrentamiento debido al bloqueo de la Panamericana Norte. El descontentó social por la ola de criminalidad que azota a esta parte de La Libertad, originó que, desde las 9 de la noche del último domingo, más de 300 personas protesten. El resultado de estas manifestaciones fueron: personas heridas, daños materiales y caos en la región.

Al detalle

Entre los heridos se encuentra Edwin Canchachi Dionicio, un joven de 19 años que fue evacuado al Hospital Belén tras recibir un proyectil de arma de fuego en el tórax. También resultaron lesionados dos agentes de la Policía Nacional del Perú. Ellos son: Alexander Carranza Núñez y Jerson Alexis Terrones Custodio. El primer agente está policontuso, mientras que el segundo presenta una fractura en el tabique nasal.

Las protestas en Virú fueron impulsadas por ciudadanos que rechazan la inseguridad que hay en la provincia, convertida en la segunda más violenta de la región La Libertad, solo superada por Trujillo.

PNP liberó la vía y pobladores denunciaron que hubo disparos.

Durante las manifestaciones, los pobladores bloquearon cinco puntos estratégicos de la Panamericana Norte, incluyendo Víctor Raúl y Puente Chao. Esto afectó gravemente el tránsito y la circulación de vehículos. Con ello, más de 500 personas quedaron varadas.

Violencia

Un incidente reprochable fue el ataque a una ambulancia que regresaba al distrito de Chao, tras dejar a una gestante en Trujillo. El vehículo fue atacado con piedras por un grupo de manifestantes, lo que motivó que EsSalud, a través de un comunicado, rechace este acto de violencia y pida el respeto al libre tránsito de ambulancias. Esto, para salvaguardar la vida de los pacientes.

En otro hecho de violencia, un tráiler fue incendiado en plena vía nacional. Los responsables de este ataque, al cierre de esta edición, no fueron identificados.

El coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe del Grupo Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera, se pronunció al respecto. Él aseguró que no permitirán que se tomen carreteras y se restrinjan los derechos de otros ciudadanos.

“No se puede restringir el derecho de niños, de personas vulnerables, eso es lo que queremos que también se entienda”, afirmó.

Golpe económico

Los bloqueos tuvieron un impacto económico significativo, debido a que originaron la paralización de actividades agroindustriales en la región. Yuri Armas Peña, director de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, informó que cerca de 30,000 trabajadores dejaron de laborar ayer debido al paro, lo que representa una pérdida de medio millón de soles en ingresos para la población local.

Urge preparar plan para evitar futuros bloqueos en vía nacional.

“En el distrito de Chao se han suspendido las labores forzosamente, no por decisión de las compañías. Hay 30 mil personas que han dejado de ir a laborar hoy, en dinero, es no menos de medio millón de soles que no ingresará al bolsillo de las personas que trabajan en la provincia de Virú”, declaró.

A pesar del estado de emergencia declarado en Virú, muchos cuestionan su efectividad. Armas Peña afirmó que, aunque la medida es adecuada, su implementación es deficiente, destacando la falta de inteligencia y la insuficiencia de efectivos policiales para cubrir a la gran población de la provincia.

“Este es un estado de emergencia que está muy bien redactado, pero muy mal planificado. No hay trabajo de inteligencia, muy pocos efectivos policiales para toda la cantidad de pobladores que se tiene en la provincia de Virú. Tiene que haber una rotación de efectivos policiales, si eso no se da, no vamos a ver que ese índice de criminal vaya a disminuir”, aseguró.

Fue un aviso

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Virú, Javier Mendoza, anunció que se instalará una mesa de diálogo para atender las demandas de la población. Sin embargo, también advirtió sobre la ineficacia de anteriores diálogos que no han dado resultados concretos. “Esto es una alerta, si no se toman acciones inmediatas, podríamos enfrentar una crisis mayor en diciembre”, dijo.

Además, recordó las paralizaciones que ocurrieron el 2020 y el 2023.