La Semana Santa está cada vez más cerca y el sector turismo apunta a captar más recursos durante el feriado largo que impacta cada año. Saúl Monosalva, gerente de Perú Together Travel, en ese sentido, no tiene esperanzas en las autoridades, esto en relación con el sector turismo. Sostuvo que es evidente que no existe un plan contra la inseguridad, no obstante, afirmó que el turismo interno no se detiene.

“Sabemos que nuestras autoridades no tienen ni un plan ni protocolo por seguridad y menos para cuidar al turismo, sin embargo, el turista interno, al parecer es como que dice que si va a Lima, el tema de inseguridad también está ahí, eso lo hemos percibido en la temporada de enero, febrero y marzo porque a pesar que marzo era un mes inminentemente bajo en turismo interno, hemos tenido un crecimiento del 45% versus a marzo de 2024”, aseguró.

Es por eso que como empresa cada vez innovan más y hoy ofrecen nuevas rutas para los turistas.

“Nosotros como Perú Together Travel, tenemos 41 rutas cortas dentro de nuestra región La Libertad, o sea hemos ampliado enormemente la estadía de los turistas y eso es bastante importante porque nos da bastantes resultados al tener más rutas”, añadió.

