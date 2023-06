Luego que la Comisión de Ética blindó a la congresista Magaly Ruiz - acusada de recortar sueldos a sus trabajadores del despacho - el legislador Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP), justificó esta decisión tomada.

NOTA RELACIONADA | Magaly Ruiz: Ética blinda a congresista y solo será multada con 30 días de su sueldo

A Ruiz se le cambió la sanción de 120 días de suspensión a solo una multa de 30 días de descuento de su remuneración.

En ese sentido, el parlamentario afirmó que no hay pruebas de que ella haya recibido el dinero que la víctima depositó a un asesor de su despacho.

“La señora Ruiz está siendo sancionada con 30 días de no cobro de remuneración. Hubo falta de diligencia de ella porque sí tuvo conocimiento de ello en su momento porque el trabajador le hizo conocer de los hechos hace meses y debió tomar las medidas necesarias para evitar que esto se produzca”, indicó a RPP.

“Hay una imputación inicial, que la congresista habría estado realizando cobros a través de su asesor. De eso no hay pruebas que acrediten esos hechos porque solo hay el dicho de un extrabajador”, añadió.

Salhuana enfatizó que las sanciones no aplican mientras no exista medios que acrediten la falta. “Las personas tienen derecho a la presunción de inocencia y, si no hay medios que lo acrediten, no se puede sancionar por una presunción subjetiva”, dijo.

Eduardo Salhuana dijo que no hay pruebas contra Magaly Ruiz. (RPP)

TE PUEDE INTERESAR