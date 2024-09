El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, criticó el nuevo crédito de 750 millones de dólares, que fue otorgado por el Gobierno a favor de la empresa estatal Petroperú. El legislador advirtió que el dinero pudo servir para atender la crisis por incendios forestales que se vive en Perú y países aledaños.

“Esos recursos se podrían haber destinado a educación, salud, irrigaciones, proyectos productivos que tanto necesitan y en este momento, por ejemplo, para atender los incendios forestales, problemas de sequía, de estrés hídrico en la Amazonía. Tenemos serios problemas y no hay aviones, no hay helicópteros, no hay capacidad operativa”, observó.

Como se conoce, mediante el decreto de urgencia 013-2024, el Ejecutivo destina un nuevo apoyo financiero para Petroperú. Algunos especialistas habían opinado, días antes, que inyectar más dinero; significaría poner paños tibios a un problema muy grave y que no se reflejaría una solución real.

El titular de la Mesa Directiva del Parlamento aclaró que con este nuevo desembolso, a la fecha, se sumaría más de 8 mil millones de dólares en sustentos económicos a la compañía petrolera.

“Yo lo que creo es que en el Perú en general necesitamos tomar decisiones en torno a Petroperú, porque ya si hacemos sumas de los salvatajes entre comillas que le ha otorgado el estado de hace varios años, estamos hablando de cerca de 8 mil millones de dólares”, dijo.





INCENDIOS FORESTALES

Diez personas, en su mayoría adultos mayores, fallecieron debido a los incendios forestales en diferentes regiones del Perú. Asimismo, hay 96 heridos y 1.876 afectados.

En lo que va del año 2024, se contabilizan en 222 los incendios forestales en las últimas semanas, a nivel nacional. Además, se extinguieron 152 y 19 fueron controlados, según información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

De las 20 que sufrían esta emergencia, ahora son 14 las regiones afectadas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres (Sinpad).

Las regiones más afectadas por los incendios forestales son Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Huánuco, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.





