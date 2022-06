El legislador de Acción Popular, Edwin Martínez, se mostró en contra de que amplíe la actual legislatura, pues aseguró que los congresistas no deben quedarse sin vacaciones.

“Por la familia, por la familia ojo, considero que no debemos ampliar esta legislatura, porque también somos padres, somos hijos, somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que se vuelva a ampliar la legislatura, no sé bajo qué intereses”, dijo.

“La eficiencia, la productividad, no se estaría demostrando, si se sigue ampliando la legislatura, entonces no estamos siendo eficientes en el periodo en el que debemos serlo, por la eficiencia no se debe ampliar [la legislatura]”, añadió.

Congresista Edwin Martínez pide que no amplíen la legislatura

A mediados de este mes, el Congreso de la República oficializó la ampliación de la Segunda Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2021-2022, hasta el próximo 8 de julio. El decreto que dispone la ampliación de la legislatura fue suscrito por la titular del Parlamento, María del Carmen Alva.

Cuando se anunció esta ampliación, la vocera de Cambio Democrático, Ruth Luque, alzó su voz de protesta pues consideró que la medida se tomaba para aprobar normas de manera apresurada.

“Hacer una ampliación de legislatura ¿con qué sentido se hace? Para aprobar de manera exprés absolutamente todo o con un sentido de pretender recuperar una legitimidad que debería estar pensando este Congreso”, cuestionó a la prensa en aquella oportunidad.