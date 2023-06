El Congreso informó que la trabajadora que, en estado de gestación, denunció al congresista Edgard Tello Montes - por hostigamiento laboral - continúa en sus labores como personal de confianza en el mismo grupo de trabajo.





“El Congreso garantiza los derechos fundamentales de la madre y el niño por nacer. La trabajadora continúa con sus beneficios laborales completos”, afirmó. “El Congreso sí se ha preocupado de tomar las medidas respectivas para garantizar la continuidad laboral de la señora”, agregó.

Precisó que el Congreso asegura dicha continuidad, para cuidar de su embarazo y del periodo de lactancia, pero no “de su nivel remunerativo, donde nosotros no podemos ordenar al congresista que la considere profesional o auxiliar; eso no entra en nuestras competencias”.

Salomé Castro también dijo que respecto a la denuncia de hostigamiento vertida por la servidora, la Comisión de Ética Parlamentaria ya se ha hecho cargo de iniciar las investigaciones correspondientes.

Luego, respecto a las amenazas que también habría denunciado, el Congreso no ha recibido ningún reporte al respecto, y no se sabe si dichas amenazas provienen de otro trabajador o del propio congresista.

Jefe de Comunicaciones

El jefe de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, Miguel Seminario, señaló que en el Parlamento existen dos regímenes: el Servicio Parlamentario, y la Organización Parlamentaria, y en este segundo régimen se encuentran los trabajadores de confianza.

“El responsable del vínculo laboral es el congresista”, argumentó, “o, en este caso, el presidente de la Comisión de Comercio exterior y Turismo, con la cual labora directamente cualquiera de estas personas que forman parte de la organización”.

La Comisión de Ética Parlamentaria, que dirige la congresista Karol Paredes Fonseca (AP) aprobó, por mayoría, la denuncia de oficio contra el congresista Edgar Tello Montes. Obtuvo: catorce votos a favor, cero en contra y una abstención.

TE PUEDE INTERESAR