Tras la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, se puso en marcha el proceso de transferencia con miras al 28 de julio, fecha en que asumirá el mando. Detrás de la lideresa de Fuerza Popular existe un entramado de hombres y mujeres que la han acompañado a lo largo de los años y que hoy conforman los distintos círculos de confianza de cara a la conformación de su gobierno.

Según el dominical Panorama, este círculo estaría conformado por personas que podrían tener un lugar en el próximo gobierno de Fujimori.

PRIMER NIVEL

De acuerdo al reportaje, en el núcleo más cercano a la presidenta electa destaca Miguel Torres, considerado una de las principales voces del fujimorismo en el Congreso, así como una de las cartas que se maneja para encabezar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. A su lado figura Luis Galarreta, actual secretario de Fuerza Popular, quien es el nombre más mencionado para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.

Consultado al respecto, el propio Galarrreta prefirió no adelantar detalles: “El Gabinete, eso depende de Keiko Fujimori”, señaló.

SEGUNDO NIVEL

Un segundo grupo de colaboradores estaría conformado por José Chlimper, empresario del núcleo del fujimorismo, y referente a consultar sobre economía y agricultura. También figura Luis Dyer, puente entre el sector privado, gremios empresariales y el fujimorismo; Marco Vinelli, quien representa el perfil técnico del equipo, coordinador del plan de gobierno, y asumió ser jefe del equipo de transferencia; Fernando Rospligios; Giulliana Loza Avalos, una de las personas de mayor confianza de Keiko Fujimori.

TERCER NIVEL

Un tercer círculo incluye a Carlos Díaz Rosillo, quien fue exasesor del presidente Donald Trump; Pier Figari, diputado electo; Sachi Fujimori (hermana); Ana Herz, quien acompaña a Keiko desde hace mucho tiempo, y otros más que han estado de cerca.

Con estos equipos casi delineados, la presidenta electa deberá definir en las próximas semanas la conformación final de su gabinete ministerial. Asimismo, anunció que su gobierno será transparente y la convocatoria está abierta, donde se priorizará la experiencia, capacidad, integridad y voluntad de servir.

“Van a ser ministros que caminen por el país, se van a transparentar las decisiones del Estado, luchar contra la corrupción y va a ser un gobierno cercano (...) Esperamos visitar algunas regiones”, señaló Keiko Fujimori.