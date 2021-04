Política







ONPE: jóvenes que desean ser miembros de mesa deben acudir a las 7:01 a.m. del domingo en caso no asistan titulares Piero Corvetto dijo esperar que la ciudadanía que desee “contribuir con el país” debe acudir este domingo en las primeras horas, pese a que de 7 a.m. a 9 a.m. votarán los adultos mayores y personas con discapacidad.