El Secretario general de la agrupación política Contigo declaró a Correo que el partido ha presentado un recurso de queja al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para seguir en carrera en las próximas Elecciones Generales 2021.

En su recurso de queja aseguran que el sistema del JNE se cayó media hora antes del cierre del plazo para presentar formalmente todas las candidaturas y no pudieron completar su inscripción.

“Interponemos recurso de queja por denegatoria del trámite no presencial de inscripción de fórmula y listas de candidatos de mi representada en el marco de las Elecciones Generales 2021 a consecuencia de fallas producidas en la herramienta electrónica SIJE – E”, se lee en dicho documento.

Asimismo, el partido político envió un comunicado en el que remarca que la entidad electoral debe considerar que esta es la primera vez que se usa una modalidad virtual y que no pueden ponerse por encima del derecho de las organizaciones que pretenden participar democráticamente en el proceso en curso.

Por su parte, el precandidato presidencial de dicha agrupación, Pedro Angulo, agregó que pese a que registraron la lista de candidatos al Congreso por Lima en el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes Electrónicos, no podrá continuar en curso porque el partido Contigo no logró inscribir listas parlamentarias en otras regiones.

“Al haber solo una lista en Lima, no califica para que podamos continuar, debe haber listas en un mínimo de regiones y no se logró. Había problemas con la firma digital del personero que estaba en una sola computadora y no en varias desde donde se hacía el registro”, detalló.