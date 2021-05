La más reciente encuesta de Datum informó que la distancia entre la preferencia de votos entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se acortó a 3%.

El sondeo detalla que Pedro Castillo tiene un 44% de votos, mientras que Keiko Fujimori tiene un 41%. Un 15% dijo que votaría blanco o viciado, y un 7% todavía no ha decidido su voto de cara a la segunda vuelta del 6 de junio.

Esta encuesta fue realizada entre los días 12 y 13 de mayo en una población de 1.201 personas y tiene un margen de error de +/- 2.8%. Su alcance es a nivel nacional y se realizó de manera presencial.

En la encuesta anterior de Datum realizada entre los días 5 y 6 de mayo, el candidato de Perú Libre tenía 41% y la postulante de Fuerza Popular tenía un respaldo de 36%.

El número de personas que todavía no sabe por quién votar descendió de 12% a 7% en los últimos días, mientras que se mantiene el 11% que votaría blanco o viciado.

De las personas que dicen que votarán por Pedro Castillo, un 82% asegura que tiene su voto decidido, y un 14% dice que todavía lo está pensando, con un 4% que todavía no lo ha pensado o no sabe. En el caso de Keiko Fujimori, un 83% dice que tiene su voto decidido, con un 14% que lo está evaluando y un 3% no sabe. Un 33% de los votos blancos o viciados ya ha decidido que votaría de esta manera ante un 27% que podría cambiar su posición.

El sondeo actual revela que un 72% de personas ya tiene su voto decidido, un incremento frente al 58% de la anterior encuesta. Un 18% todavía lo está pensando, mientras que un 8% aún no ha pensado en nada. Solo un 2% dice que no sabe.

