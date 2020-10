El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, aseguró que las elecciones generales del 2021 se llevarán a cabo de manera presencial y cumpliendo los protocolos de seguridad que determinen las autoridades de salud.

“Toda la elección va a ser presencial. Hoy el estándar internacional exige que no podemos tener ningún sistema electrónico de votación presencial o no presencial si antes no existe una auditoría completa de software, hardware y procedimiento. Mientras ello, bajo mi gestión, la ONPE no implementará ningún sistema de voto electrónico, ni presencial ni no presencial”, aseguró en declaraciones a TV Perú.

“Las elecciones van a ser presenciales. Todos estamos convocados a las urnas, unos 25 millones y medio, y vamos a tener como siempre el voto convencional", añadió.

Piero Corvetto estimó que el 90% de resultados se conocerán el mismo día de elecciones internas

Piero Corvetto precisó que en la ONPE han elaborado protocolos de seguridad para que los que asistan a las urnas a ejercer su voto acaten medidas contra el nuevo coronavirus (COVID-19) y dijo que el Ministerio de Salud debe estar aprobándolos esta semana para poder publicarlos.

“(Esperamos) esta misma semana poder hacerlo público y aprobar y construir infografías para que los ciudadanos entienda cómo es la forma en que irán a votar y ver qué equipos de protección deben llevar”, aseguró el jefe de la autoridad electoral.

Sobre las elecciones internas que se llevarán a cabo en 25 partidos políticos entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, Corvetto dijo que están trabajando de cerca con cada agrupación para poder tener resultados de estos comicios en menos de un día.

“En todo momento hay una participación masiva de los partidos. Estamos trabajando muy cerca con los organismos electorales centrales de cada partido político y vamos a instalar un sistema de escrutinio muy apropiado que va a permitir que el mismo 29 (de noviembre) podamos tener un 90% de resultados electorales para la comunidad”, estimó.

El jefe de la ONPE recordó que 7 de las 25 agrupaciones políticas realizarán elecciones internas directas, mientras que 16 lo harán a través de delegados. Dos partidos tendrán elecciones mixtas.

“El 29 de noviembre es la primera jornada de participación con aproximadamente 1 millón 600 mil afiliados electores [...] El 6 de diciembre van a elegir a sus candidatos solo los delegados”, precisó.