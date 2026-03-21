El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que renunciará a su postulación si se presentan pruebas de corrupción en su contra.

La declaración la dio durante una actividad en Independencia, en respuesta al informe de la Contraloría sobre el programa Procompite 2023 en La Libertad.

César Acuña rechazó los señalamientos y sostuvo que se intenta vincularlo con hechos cometidos por terceros.

Indicó que cualquier acusación debe estar sustentada con pruebas y aseguró que no aceptará imputaciones sin evidencia directa, remarcando que “mañana renuncio” si se demuestra algún acto irregular de su parte.

El informe de la Contraloría reporta un presunto perjuicio económico de más de S/ 2,3 millones e identifica irregularidades como cobros indebidos, manipulación de puntajes y la aprobación de proyectos sin cumplir requisitos técnicos, con indicios de responsabilidad penal en cinco funcionarios.

El caso derivó en la cancelación del programa, que contaba con un presupuesto de S/ 25 millones. El candidato sostuvo que anuló el contrato cuestionado tras conocerse el caso y que recomendó su investigación.

César Acuña añadió que la responsabilidad corresponde ahora al Ministerio Público y el Poder Judicial.

Asimismo, criticó a los medios de comunicación por intentar vincularlo con el caso y acusó a Rafael López Aliaga de realizar campaña en su contra y lo calificó como “el lobista del Perú”.