El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el 100% del material electoral ha sido recibido por las oficinas consulares de Perú en todo el mundo, de cara a las Elecciones Generales 2026 que se realizará el domingo 12 de abril.

Así lo informó la Cancillería a través de sus redes sociales: “Desde América hasta Oceanía, cada centro de votación cuenta con todo lo necesario para recibir tu voto”, señala.

Dicho sector recibió un total de 4082 cajas de material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), destinadas a las 114 oficinas consulares en el exterior, con el objetivo de garantizar el derecho al voto de 1 192 247 peruanos residentes en distintas partes del mundo en los comicios.

Así, se distribuyeron 33 toneladas de material bajo estrictas medidas de seguridad, garantizando un proceso ordenado y transparente.

Cabe precisar que el Consulado General en Miami fue el primero en recibir el material el 24 de marzo, una jurisdicción que concentra a más de 55 mil electores. Ese mismo día también se destinó a Buenos Aires y Santiago de Chile, donde residen cerca de 230 mil connacionales en conjunto, así como en Nueva York, con alrededor de 48 mil peruanos habilitados para votar.

De acuerdo a la reciente modificación de la Ley Orgánica de Elecciones, las cédulas de votación utilizadas en el exterior deberán ser remitidas a Lima para su custodia oficial, reforzando así la transparencia del proceso electoral.

Este envío se inicia inmediatamente culminado el proceso electoral en el exterior y se tiene previsto que culmine el 15 de abril, con su entrega a la ONPE.

Conflicto en medio oriente

Debido al conflicto en medio oriente, no se podrán instalar mesas en nueve ciudades de la región como Tel Aviv y Ramla en Israel, Beirut en el Líbano, Amman en Jordania, Riad en Arabia Saudita, Al-Kuwait en Kuwait, Dubái y Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos y Doha en Qata r.