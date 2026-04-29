El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de una investigación por el presunto favorecimiento a la empresa Galaga SAC, encargada de la distribución del material electoral.

La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) informó que el requerimiento será sustentado en una audiencia programada para este jueves las 11:00 a. m., en la que también se evaluará el pedido de impedimento de salida del país por el mismo periodo. El caso está vinculado a los comicios generales del 12 de abril.

De acuerdo con la investigación, existirían indicios de un presunto direccionamiento en el contrato para el despliegue del material de sufragio, lo que habría beneficiado a la mencionada empresa. Por estos hechos, la fiscalía investiga el presunto delito de colusión agravada.

El requerimiento fiscal también alcanza a otros implicados: José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores , quienes forman parte de la investigación por su presunta participación en las irregularidades detectadas.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en torno a este caso que involucra la organización de los recientes procesos electorales.

“Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) sustentará mañana, a las 11 a. m., su solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses para Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, relacionado a los comicios generales del 12 de abril”, señaló el MP en sus redes sociales.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial anticorrupción (Primer Despacho) sustentará mañana, a las 11 a. m., su solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses para Piero Corvetto, exjefe de la @ONPE_oficial, relacionado a los comicios generales del 12 de abril. pic.twitter.com/5P0GUAPZhk — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 29, 2026