El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo 5 de agosto vencerá el plazo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) concluyan la calificación de las listas de candidatos presentadas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Actualmente, las solicitudes ingresadas por partidos políticos y movimientos regionales se encuentran en etapa de evaluación.

La vocera del JNE, Yessica Clavijo, explicó que las organizaciones políticas pudieron iniciar la presentación de sus expedientes desde el 2 de junio, tras la proclamación oficial de los resultados de las elecciones primarias. Una vez culminada la fase de calificación, se abrirá el periodo para la presentación de tachas ciudadanas contra los candidatos admitidos.

Según el cronograma electoral, los JEE tendrán hasta el 20 de agosto para resolver las tachas y exclusiones de oficio, mientras que el Pleno del JNE contará hasta el 4 de septiembre para emitir decisiones definitivas sobre las apelaciones presentadas en segunda instancia.

En Lima Metropolitana, 22 organizaciones políticas registraron sus listas dentro del plazo ordinario y de la ampliación extraordinaria otorgada por el organismo electoral. Además, cuatro agrupaciones adicionales presentaron sus solicitudes mediante canales físicos y virtuales.

Respecto a los recientes cambios aprobados por el Congreso sobre los requisitos para conservar la inscripción partidaria, el JNE precisó que dichas modificaciones no afectarán el proceso electoral de 2026.

La evaluación sobre la vigencia o cancelación de las organizaciones políticas será realizada recién en 2027 por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).