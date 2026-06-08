El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió mantener la calma luego del cierre de la segunda vuelta presidencial. Su presidente, Roberto Burneo, remarcó que los resultados oficiales se conocerán conforme avance el proceso previsto por ley.

El pronunciamiento se produjo tras la difusión de las primeras proyecciones de boca de urna. En ese contexto, la autoridad electoral llamó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a esperar la información confirmada por los canales institucionales.

Burneo explicó que el reporte definitivo no se publica de una sola vez, sino de manera progresiva. Por esa razón, exhortó a no adelantar conclusiones antes de que concluya el cómputo correspondiente.





Pide esperar los resultados oficiales

La autoridad electoral recordó que el avance del conteo responde a etapas establecidas dentro del marco legal. En esa línea, insistió en que solo la información oficial permitirá conocer el desenlace de la elección.

“Los resultados oficiales se conocerán conforme avancen las etapas previstas por la ley”, indicó.

El JNE también planteó que la ciudadanía siga únicamente los anuncios que emita el sistema electoral.Burneo reiteró que la serenidad debe mantenerse mientras avanza la publicación de resultados.

“Los resultados oficiales se informarán de forma gradual y por vías institucionales”, expresó.

La jornada electoral entró así en una fase de espera marcada por el conteo oficial. El JNE sostuvo que el proceso debe continuar con normalidad hasta que se publiquen los datos finales.

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