La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue de material electoral hacia los locales de votación en Lima Metropolitana y el Callao, como parte de los preparativos para las Elecciones Generales del domingo 12 de abril.

Foto: GEC.

Desde su sede en Lurín, partieron los camiones que transportan cédulas de votación, actas, equipos de cómputo e impresoras necesarios para la instalación de las mesas de sufragio. En total, entre la noche y la madrugada se movilizarán 336 vehículos con destino a cerca de 2,200 locales de votación.

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El traslado se realiza bajo resguardo de la Policía Nacional del Perú y cuenta con la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como de observadores nacionales e internacionales, a fin de garantizar la transparencia del proceso.

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El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, destacó que este operativo constituye un “hito importante” en la organización electoral e invocó a la ciudadanía a acudir a votar de manera informada el día de los comicios.

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Asimismo, exhortó a los miembros de mesa que aún no se han capacitado a hacerlo a través de los canales virtuales o en las oficinas descentralizadas, para asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

🔴 Desde el distrito de Lurín: realizamos el despliegue de material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Lima Metropolitana y el Callao con miras a las #EG2026.https://t.co/uMArDxTgBS — ONPE (@ONPE_oficial) April 11, 2026

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