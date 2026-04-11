La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue de material electoral hacia los locales de votación en Lima Metropolitana y el Callao, como parte de los preparativos para las Elecciones Generales del domingo 12 de abril.
Desde su sede en Lurín, partieron los camiones que transportan cédulas de votación, actas, equipos de cómputo e impresoras necesarios para la instalación de las mesas de sufragio. En total, entre la noche y la madrugada se movilizarán 336 vehículos con destino a cerca de 2,200 locales de votación.
El traslado se realiza bajo resguardo de la Policía Nacional del Perú y cuenta con la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como de observadores nacionales e internacionales, a fin de garantizar la transparencia del proceso.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, destacó que este operativo constituye un “hito importante” en la organización electoral e invocó a la ciudadanía a acudir a votar de manera informada el día de los comicios.
Asimismo, exhortó a los miembros de mesa que aún no se han capacitado a hacerlo a través de los canales virtuales o en las oficinas descentralizadas, para asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral.
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