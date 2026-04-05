La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que proyecta contar con aproximadamente el 60 % de los resultados de las Elecciones Generales 2026 hacia la medianoche del día de los comicios, según anunció su jefe, Piero Corvetto.

El titular del organismo explicó a RPP que, tras el cierre de los locales de votación, se procederá al traslado del material electoral hacia los centros de cómputo para iniciar el procesamiento de actas . Precisó que primero se difundirá el avance del resultado presidencial, seguido por el de senadores, diputados y el Parlamento Andino.

Asimismo, indicó que los primeros resultados oficiales estarán disponibles desde las 5:00 p.m. y se actualizarán cada 15 minutos en el portal institucional de la ONPE, permitiendo un seguimiento progresivo del conteo.

No obstante, Corvetto señaló que no es posible estimar cuándo se alcanzará el 100 % de actas procesadas, debido a factores como el traslado de material desde el extranjero y zonas alejadas, así como la eventual existencia de actas observadas.

En estos casos, explicó, las actas con inconsistencias deberán ser evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que podría incluir revisiones adicionales o reconteos, extendiendo los plazos finales.

Finalmente, destacó que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ya iniciaron el despliegue del material electoral tanto a nivel nacional como en el extranjero, en coordinación con la Cancillería, de cara a la jornada del 12 de abril.