La segunda vuelta presidencial ya se desarrolla para miles de ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Debido a las diferencias horarias con el Perú, los primeros locales de votación comenzaron a recibir electores este sábado en diversos países de Oceanía y Asia.

El proceso electoral se inició con la participación de los connacionales que viven en Nueva Zelanda y posteriormente se extendió a otras naciones de la región Asia-Pacífico. Las autoridades peruanas mantienen un monitoreo permanente para supervisar el desarrollo de la jornada fuera del territorio nacional.

Los ciudadanos peruanos residentes en Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea del Sur ya pueden acudir a los centros habilitados para emitir su voto. La organización de estos comicios está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus representaciones diplomáticas y consulares.

La Cancillería informó que el proceso avanza de manera progresiva conforme se desarrollan las jornadas electorales en cada país. Asimismo, precisó que se realiza un seguimiento constante a la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio.

Hasta las seis de la tarde, hora peruana, el Centro de Monitoreo del Ministerio de Relaciones Exteriores reportó avances en la implementación de la infraestructura electoral prevista para esta etapa. La entidad dio cuenta de los resultados obtenidos durante las primeras horas de la jornada.

“Se reporta desde el Centro de Monitoreo la instalación de 72 mesas de votación de las 104 previstas para esa hora”, informó la Cancillería.

🗳️🌍 | #TuVotoCruzaFronteras La jornada electoral continúa en Asia y Oceanía.

Los peruanos residentes en Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea ya ejercen su derecho al sufragio en los locales instalados por la Cancillería. Hasta las 18:00 horas, se reporta desde el Centro de… pic.twitter.com/xOcUVD96aW — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 6, 2026





¿Quiénes votaron primero?

La jornada electoral para los peruanos en el exterior comenzó oficialmente en la ciudad de Wellington. En esa localidad se emitió el primer sufragio correspondiente a la segunda vuelta presidencial.

La apertura de las mesas en Nueva Zelanda marcó el inicio del proceso para los ciudadanos peruanos residentes fuera del país. Posteriormente, conforme avanzó el horario en otras naciones, la votación se extendió a distintos puntos de Asia y Oceanía.

Para esta segunda vuelta presidencial, 1.19 millones de ciudadanos peruanos se encuentran habilitados para sufragar fuera del país. Con ese fin, las autoridades desplegaron el total del material electoral y habilitaron 219 locales de votación en distintas naciones.

La Cancillería mantiene activo un centro de monitoreo para supervisar el desarrollo de la jornada y atender eventuales incidencias. El seguimiento continuará conforme avance el proceso electoral en los diferentes husos horarios donde residen connacionales.