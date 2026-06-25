El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará entre el 3 y el 7 de julio de 2026 , una vez que concluyan los procedimientos relacionados con las últimas impugnaciones presentadas en el proceso electoral.

Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, explicó que el organismo continúa resolviendo los recursos pendientes para remitir las actas saneadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y consolidar el cómputo final de votos. Indicó además que las 1.662 actas observadas ya fueron evaluadas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Sin embargo, se presentaron 207 apelaciones contra dichas resoluciones, las cuales vienen siendo revisadas por el Pleno del JNE en audiencias públicas. Como resultado de este proceso, el máximo tribunal electoral ordenó la realización de 15 recuentos de votos en mesas de sufragio ubicadas en Lima, regiones y el extranjero. Asimismo, precisó que las 16 solicitudes de nulidad registradas ya se encuentran cerradas, debido a que el plazo para su presentación venció el pasado 10 de junio.

De manera paralela, el JNE confirmó la entrega de credenciales a las autoridades electas del Congreso. Los senadores y parlamentarios andinos recibirán sus credenciales el 25 de junio, mientras que los diputados las obtendrán el 26 de junio en una ceremonia programada en Lima.

Respecto al caso de Rafael López Aliaga, el organismo electoral informó que su proclamación como senador ya fue efectuada conforme a ley, por lo que sus credenciales permanecen vigentes y disponibles para su descarga a través de la plataforma institucional.