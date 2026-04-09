Un total de 36 de las 39 organizaciones políticas cumplieron con presentar su rendición de cuentas sobre el financiamiento de sus campañas electorales a propósito de las Elecciones Generales de Perú 2026.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el grupo que reportó sus ingresos y gastos dentro del plazo establecido o durante la ampliación otorgada, representa el 92.31% del total de partidos participantes.

En tanto, las siguiente organizaciones políticas no presentaron su información de financiamiento: Partido Ciudadanos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido Patriótico del Perú. Estas agrupaciones políticas no cumplieron con la entrega de sus reportes pese a contar con una ampliación del plazo.

Entre los partidos políticos que sí cumplieron con presentar la información sobre el financiamiento de sus campañas electorales dentro del plazo correspondiente, se encuentran Ahora Nación, Fuerza y Libertad, y Frepap.

Como se sabe la rendición de cuentas permite conocer el origen y uso de los recursos empleados durante la campaña electoral.

El plazo inicial para presentar la información vencía el 20 de marzo, pero fue ampliado hasta el último 27 de marzo.

Ciudadanos por el Perú