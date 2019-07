Eliane Karp al ser consultada por detención de Alejandro Toledo: "I don't speak spanish" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La exprimera dama, Eliane Karp esquivó a cualquier pronunciamiento sobre la detención de su esposo, el expresidente de la República Alejandro Toledo, quien en la víspera fue arrestado en Estados Unidos.

Como se sabe, el exjefe de Estado fue detenido en el marco del proceso de extradición solicitado por Perú, por presuntamente haber recibido el pago de coimas de 20 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

La esposa del exmandatario evitó declarar a "Panorama". Dicho programa periodístico intentó comunicarse con la exprimera dama para que opine respecto a la situación de Alejandro Toledo y refirió primero no está dando declaraciones.

"No estoy dando ninguna declaración Ok. No puedo hacer ninguna declaración, gracias", dijo Eliane Karp segundos antes de cortar la llamada telefónica.

En una segunda llamada realizada por el reportero a la esposa del hoy detenido expresidente Alejandro Toledo alegó que no habla español: "Hello... No está ¿De parte de quién? I don't speak spanish".

Sin embargo, durante la campaña presidencial y cuando ocupó el cargo de primera dama, se informaba que Eliane Karp, quien conoció a Alejandro Toledo en la Universidad de Stanford, era una antropóloga que hablaba siete idiomas.

