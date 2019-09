​Eliane Karp perdió los papeles en audiencia de Alejandro Toledo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Eliane Karp, esposa del expresidente Alejandro Toledo, tuvo que ser retirada de la sala de audiencia por miembros de seguridad tras protagonizar un escándalo al oír el fallo del juez Thomas S. Hixon, quien determinó que el expresidente continúe su proceso de extradición al Perú detenido en la cárcel de San Francisco.

Según informó Canal N, una vez que el magistrado dio a conocer su veredicto, Karp Fernenbug perdió los papeles, se tiró al suelo y se negaba a abandonar la sala, vociferando en contra de la decisión del juez de la corte federal del Distrito Norte de California.

Ante esta escena, miembros de seguridad tuvieron que intervenir, retirándola a rastras del lugar.

El juez Thomas S. Hixon, durante la sesión que avaluaba si Toledo Manrique afrontaría su proceso de extradición en libertad bajo fianza o no, argumentó que el exmandatario "no ha demostrado que no hay riesgo de fuga", por lo que resolvió que siga detenido en la prisión Santa Rita, en California.

Como se sabe, quien fuera gobernante del Perú entre 2001 y 2006, es solicitado por la justicia de dicho país para enfrentar una investigación por el pago de una presunta coima de $35 millones de la constructora Odebrecht a cambio de favorecerla en la adjudicación de obras como la carretera Interoceánica durante su gobierno.