La excanciller Elizabeth Astete se presentó este jueves ante la Comisión Permanente y reiteró que el presidente Francisco Sagasti tuvo conocimiento de su vacunación contra el coronavirus (COVID-19) con dosis del laboratorio chino Sinopharm, ya que ella se lo informó en una reunión sostenida en Palacio de Gobierno el pasado 21 de enero.





“El día 21 de enero, al término de una reunión en Palacio, informé al presidente Sagasti y a la ministra Mazzetti las razones por las que tenía pensado vacunarme a lo que el presidente asintió luego de escuchar atentamente. Salí de Palacio con la certeza de que contaba con la anuencia del presidente, por lo que al regresar a Cancillería le conté lo ocurrido al embajador [Javier] Sánchez Checa, aceptando así las reiteradas recomendaciones para vacunarme que había recibido”, afirmó en el Congreso.

Declaraciones de Elizabeth Astete

La Comisión Permanente debate hoy el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el denominado caso Vacunagate, que recomienda inhabilitar hasta por 10 años al expresidente Martín Vizcarra; por ocho años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti y por un año a la excanciller Elizabeth Astete.

“Respecto a mi vacunación quisiera destacar que asistí convencida a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) de que se trataba de una diligencia regular porque después del inicio de mis funciones desde noviembre que asumo funciones como canciller, varios colegas, entre ellos, mi jefe de gabinete, una persona en la que tenía y tengo plena confianza, me recomendaron vacunarme ante la probabilidad de contagio”, señaló la excanciller.

Astete indicó que la primera ministra, Violeta Bermúdez, tomó conocimiento de este hecho una o dos semanas después de su vacunación, “cuando le mencioné el tema con ocasión de una reunión de Consejo de Ministros”.

“En ese momento, ella me dijo que si yo le hubiera consultado me hubiera aconsejado no hacerlo. Lamentablemente cuando hablé con el presidente ella no estuvo presidente”, dijo.

Además, indicó que el 11 de febrero, Bermúdez la convocó a su despacho, luego de presentarse ante el pleno por la vacunación irregular del expresidente Vizcarra, y le consultó si informó de su vacunación al jefe de Estado, Francisco Sagasti.

“La primera ministra me convocó a su despacho para preguntarme si yo le había informado al presidente antes o después de vacunarme. Le respondió que había hablado con él antes de vacunarme, lo que ya le había dicho cuando le comenté. Debo ratificar, así mismo, que me dijo que no podía involucrar al presidente, a lo que respondió que no era mi intención y sigue sin serlo hacerle daño al presidente y al gobierno, pero si me preguntaban tendría que decir la verdad”, detalló.

Astete también contó que el domingo 14 de febrero, cuando presentó su carta de renuncia, Sagasti le exhortó permanecer en el cargo.

“El presidente me dijo que no quería prescindir de mí y que me quedara hasta que se cerraran los acuerdos para la adquisición de vacunas que faltaban haciendo especial referencia al proyecto de acuerdo que se acababa de recibir de Sinopharm”, resaltó.

Sin embargo, ante este pedido, indicó que respondió que “no podía continuar en el gobierno”, por lo que le entregó su carta de renuncia y el comunicado que difundiría a la opinión pública para dar cuenta de su vacunación.

“Lamento profundamente la situación creada con el actual gobierno, pero ¿qué razón podría tener yo para mentir sobre lo ocurrido el 21 de enero cuando informé al presidente sobre las razones por las que pensaba vacunarme?”, cuestionó.

