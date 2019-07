Elmer Cuba: "Es insensato dejar tanta riqueza en el suelo"

Síguenos en Facebook

Sin asomo de duda, el economista Elmer Cuba afirma que no tiene ningún sentido impedir la explotación del yacimiento cuprífero de Tía María. El también socio de Macroconsult destaca que el canon y los impuestos que generará el proyecto no solo beneficiarán a la provincia de Islay y al departamento de Arequipa, sino a todo el Perú, ingresos que no nos sobran, pues, como él mismo afirma, en cuanto a lo económico, estamos “bajo el manto de un gobierno débil”.

¿Qué tan importante es este proyecto para el país, qué tan trascendente es su continuidad?

A ver, es un proyecto que, digamos, no es el más grande que está en cartera, pero es simbólico, porque ha cumplido todos los requisitos que pide el Estado peruano para funcionar. Sin embargo, no funciona por oposición de un grupo pequeño, organizado contra todo el Estado peruano, el Estado de derecho y las leyes actuales, ese es su simbolismo.

¿Y para la provincia de Islay?

Es muy importante para la provincia de Islay, con o sin proyecto, el ingreso per capita es muy diferente en Islay. Y también en toda Arequipa, en verdad. La importancia para Arequipa, como un todo, es mucho mayor, porque la mitad del impuesto que pagaría la unidad de mineral, la mitad del impuesto a la renta, se quedaría en todo Arequipa, se repartiría de manera proporcional en los municipios de Islay, en los municipios de Arequipa, en la región misma y hasta la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) recibe el 10% del canon que se queda ahí. Entonces, es una insensatez dejar tanta riqueza en el suelo y que no la disfruten los peruanos, porque esto es de todos los peruanos. En lo particular, esos grupos pequeños, organizados, hay que convencerlos de que ellos van a estar, no igual, sino mejor, con proyecto que sin proyecto, en términos de empleo, en términos de infraestructura.

¿Aprecia una razón real para oponerse?

Sí hay una, es el temor legítimo de esos agricultores que no creen en el Estado, ese temor es real, no se lo han inventado. Todo lo demás que se monta sobre eso puede ser gente corrupta, alcalde corrupto o gente ideologizada de izquierda que quiere lucrar con el tema de esta gente. Si hay gente que tiene temor, ¿cómo la convences? Llévala a los otros distritos donde hay minería en Arequipa para que vean que es posible la coexistencia de la agricultura; que los alcaldes viajen a conocer a sus pares, a los otros alcaldes, al de Yarabamba, al de Paucarpata, y vean cómo se benefician con el canon. Si no creen al ministro, que le crean a su par.

¿Hace cuánto la empresa Southern Copper Corporation cumplió todos los requisitos?

Hace muchos años, pero le faltaba uno, que se ha dado esta semana.

El permiso de construcción...

Claro, pero ese es el último acto de decenas de permisos previos, y ha podido ocurrir también hace dos años, se han demorado para darle tiempo a la mina de buscar la licencia social. Se lo dieron ahora, porque ya vencía el EIA (estudio de impacto ambiental), que tiene unos años de duración.

¿Cuáles son los impactos de su paralización?

Hay efectos de señalización en otras unidades mineras, en otros proyectos. Porque tú dices: “Yo descubro mineral, invierto en Perú y, de pronto, puedo no seguir adelante”. Entonces, eleva el riesgo de inversión minera en otras unidades mineras del país; o sea, el riesgo de invertir en el Perú en minería aumenta, eso es efecto negativo. Un extranjero que ve calidad de mineral puede decir: “Mejor voy a otro país en el que hay menos problemas”.

Aunque tenga menos calidad de mineral... Así es, compensa el riesgo de sacar la mina adelante.

¿Cuál debe ser, a su juicio, la actitud del gobierno por Tía María?

En la práctica ya lo hace algo, hay proyectos de agua potable en Islay por parte del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas); o sea, están haciendo activos, lo que pasa es que no lo comunican bien. La otra (alternativa) es si sale la unidad minera, habrá canon, pero tú lo puedes adelantar, puede que no esperes a que haya canon en el 2022. En otras palabras, el Ejecutivo podría ir a la zona y decirle a los alcaldes de esa provincia: “Dame tus mejores proyectos, tus sueños en 10 años, y yo lo voy a hacer ahorita, comenzamos a hacer la obra en la mina el mismo día que comenzamos las 30 obras que más te gustan”. Ese sería un buen simbolismo, y una vez que el canon comienza a producir, descuentas, ni siquiera es más gasto.

¿Qué opina de la actitud de Luis Cáceres Llica, quien dice que Tía María no va, que llama traidor a Vizcarra? ¿No azuza el conflicto?

Claro, este señor está diciendo que él mismo renuncia al 20% de los ingresos que irían para la región Arequipa, él está rechazando eso. Cuando quiera pedir plata al MEF, que no vaya porque él mismo tapa la posibilidad de tener más ingresos tributarios. Cuando este señor diga: “Me falta que me ayuden para mi planta de agua potable de La Tomilla, en Cayma”, que le respondan: “Ya, compadre, pero tú mismo has renunciado a esa plata que te iba a llegar de la planta de Tía María”. Es un sinsentido, es como que un alcalde te diga: “No quiero que me den recursos”.

¿Cuál es su opinión de la gestión económica de este gobierno?

Estamos bajo el manto de un gobierno débil y, entonces, las buenas ideas puede que no las ejecuten por temor político, por falta de decisión; no es por falta de ideas, es más arriba el problema, es más político, con un Congreso un poco difícil también.

Me dice que se está bajo el manto de un gobierno débil, ¿se refiere al de Pedro Pablo Kuczynski o que el presente es un gobierno débil?

Este.