Embajador de Juan Guaidó en Lima: "El diálogo solo va a darle oxígeno a Maduro"

Síguenos en Facebook

Carlos Scull, de 33 años, es el representante diplomático en Lima del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

Renunció a sus labores en un banco privado de Lima donde trabajó por más de un año para asumir el encargo de la Asamblea Nacional de su país.

El representante de la oposición democrática de Venezuela ofrece aquí “amnistía” a los funcionarios de la Embajada de Venezuela (leales al gobierno de Nicolás Maduro).

¿Ha habido amenazas de agentes del régimen de Maduro contra venezolanos en Lima?

Acá hay dirigentes políticos de la oposición venezolana que han sido amenazados (por agentes de la Embajada venezolana), han sido golpeados en Lima. He hablado mucho con ellos. Hay varios asilados políticos venezolanos en Lima. Me recomiendan que debo tener cuidado, que es necesario una seguridad personal mínima para poder ejercer mis funciones. El Gobierno peruano me otorga un personal de seguridad.

La izquierda marxista peruana arrulla a Maduro y ha rechazado a Guaidó. ¿Se siente afectado?

Estuve en el Congreso hace unos días y recibimos un gesto increíble de solidaridad de la gran mayoría de los partidos. La gran mayoría del pueblo peruano está a favor de la causa democrática de mi país. Y esa es la historia que nosotros nos llevamos.

La Embajada de Venezuela en Lima sigue ejerciendo labores consulares a nombre del régimen de Maduro...

Es importante señalar que esa embajada está usurpada, pero todavía está ejerciendo las funciones consulares. Nuestra invitación a los funcionarios de la Embajada es esta: que sepan que aquí se les extiende una mano. Una mano que es la ley de amnistía, una mano para construir juntos la democracia y la paz. Todos son bienvenidos.

¿Es verosímil hablar de adelantar elecciones presidenciales cuando Maduro sigue aferrado al poder?

Primero tiene que cesar la usurpación. Este señor se tiene que ir. Luego llamaremos a un gobierno de transición y, en seguida, llamar a elecciones libres y democráticas en Venezuela.

¿Es viable el ingreso de ayuda humanitaria internacional mientras los altos mandos militares continúan leales a Maduro?

Estar contra la ayuda humanitaria es estar contra el pueblo. Esperamos que la gran mayoría de los militares venezolanos se ponga del lado del pueblo. En Venezuela hay una crisis humanitaria, hay una monstruosa desnutrición infantil, escasez de alimentos, la gente va al mercado y hay una inflación de un millón por ciento. Se ha perdido totalmente el poder adquisitivo. La moneda nacional se ha depreciado por culpa de las malas políticas de los usurpadores.

Para Trump está sobre la mesa la opción militar. ¿La respaldarían?

Cada país tiene su lineamiento de política exterior y de defensa. Pero lo que el presidente Guaidó ha propuesto es que los venezolanos podamos llamar a elecciones libres y democráticas. Ahora, este señor Maduro, en su afán de aferrarse al poder, ha provocado a la comunidad internacional.

¿Le otorga credibilidad al ofrecimiento de diálogo por parte de Nicolás Maduro?

Hay iniciativas loables, pero la verdad es la verdad. Hay algo que ha sido ratificado el lunes por el Grupo de Lima en Ottawa: que el diálogo simplemente va a servir para darle oxígeno al régimen del señor Maduro. Eso se ha demostrado infinitas veces y fue ratificado por el Grupo de Lima. La política del presidente Guaidó es continuar trabajando con la comunidad internacional y con el pueblo venezolano movilizado en las calles como el pilar fundamental de la lucha para que cese la usurpación de este régimen.

Sobre Carlos Scull

Embajador de Juan Guaidó. Estudios políticos y administrativos en la Universidad Central de Venezuela, mención en Relaciones Internacionales. Maestría en Políticas Públicas en Singapur.