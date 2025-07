Dina Boluarte viajó a la región de Lambayeque para participar en la inauguración de la esperada ruta turística ‘Caminos del Papa León XIV’. Esta nueva atracción ofrecerá a los viajeros de todo el mundo la oportunidad de conocer los lugares en los que Robert Prevost, antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia Católica, trabajó durante varios años.

En su discurso, la mandataria agradeció al público presente en el evento, destacando que esta iniciativa contribuirá a impulsar una actividad económica de gran relevancia para el norte del país. Posteriormente, se refirió a la campaña electoral que ya está en marcha de cara a las elecciones generales de 2026, las cuales se celebrarán el 12 de abril del próximo año.

Boluarte hizo un llamado a la población para que los discursos de odio no sean los que prevalezcan, ya que, según señaló, estos solo dividen al país y no contribuyen al bienestar común. Además, destacó que en la contienda política que se avecina, lo que debe primar son las ideas y propuestas que busquen el progreso del país.

“Estamos entrando a una época de elecciones que debemos vivir como una fiesta democrática y en esa madurez política con propuestas, altura y respeto entre hermanos peruanos. No permitamos que en esta campaña sea protagonista el odio. No suma y por el contrario nos divide. Que sean las ideas y las propuestas las que compitan, que no se imponga la ofensa sobre la esperanza”, expresó la jefa de Estado.

Gobierno lanza la ruta “Caminos del Papa León XIV”

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) lanzó oficialmente la Ruta Turística “Caminos del Papa León XIV”. El acto protocolar se realizó de manera simultánea en Chiclayo (Lambayeque), Trujillo (La Libertad), Chulucanas (Piura) y el Callao.

Atractivos

Durante el lanzamiento en cada región, se presentaron los circuitos y los 38 atractivos turísticos que forman parte de la ruta en las cuatro regiones donde Robert Prevost, actual Sumo Pontífice nacionalizado peruano, realizó su labor misionera y pastoral.

También se presentó la campaña de promoción “La Ruta de León”, impulsada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), con el objetivo de incentivar a turistas nacionales y extranjeros a visitar los destinos incluidos en la Ruta Turística “Caminos del Papa León XIV”.

Desde Trujillo, la vicegobernadora Joana Cabrera resaltó la importancia de este nuevo corredor turístico, que presentará cinco puntos que marcaron la estancia del Sumo Pontífice en esta región.

“Invitamos a todos nuestros hermanos para que vengan y conozcan los lugares en donde estuvo este ser humano tan grandioso, para que puedan vivir y conversar con las personas que tuvieron contacto con él”, indicó.

En la capital liberteña, los cinco lugares que conforman dicha ruta son el Arzobispado de Trujillo, el Seminario Mayor San Carlos y San Marcelo, el Convento Santo Tomás de Villanueva y las parroquias Nuestra Señora de Monserrate y Santa Rita de Cascia.

Beneficios

La Ruta Turística “Caminos del Papa León XIV” es una iniciativa impulsada de manera conjunta por el Mincetur, los gobiernos regionales y locales, la Iglesia Católica y el sector privado, que se viene ejecutando mediante un plan basados en tres ejes: producto turístico, mejora del ornato y gestión de residuos, y acceso y conectividad.

Esta iniciativa, según la gerente de Turismo de La Libertad, Angélica Villanueva, permitirá que la región reciba la visita de unas 48 mil personas.