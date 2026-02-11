El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó este martes que el proyecto de la Nueva Carretera Central “va de todas maneras”. Esto, tras la decisión de Provías Nacional, entidad adscrita al MTC, de rescindir el acuerdo de asistencia técnica de la obra con el consorcio francés PMO Vías.

“El proyecto va de todas maneras. Ahí hay un acuerdo que va más allá de lo normativo. Es un acuerdo de países, de una amistad de siglos, como Francia y Perú, y lo que queremos es que se siga manteniendo esa cordialidad y ese entendimiento”, declaró el premier en una entrevista con Agencia Andina.

Como se recuerda, Provías Nacional resolvió rescindir el acuerdo luego de que, en noviembre pasado, la Defensoría del Pueblo advirtiera sobre la inhabilitación de la empresa EGIS —integrante del consorcio francés— por “ciertas conductas y actos prohibidos” señalados por organismos internacionales, según informó a RPP la directora ejecutiva de la entidad, Claudia Dávila.

Sobre ello, Álvarez señaló que tanto “el Banco Interamericano de Desarrollo como otras entidades internacionales advirtieron, en su momento, al Perú de este problema de corrupción”. Sin embargo, cuestionó que, “a pesar de ello, esta empresa haya figurado sin que, aparentemente, nadie en Francia ni en Perú hayan reparado en un hecho concreto”.

Asimismo, indicó que, “en las próximas semanas”, Perú y Francia podrían alcanzar un acuerdo para que otra empresa asuma la asistencia técnica.

“Felizmente, en el propio contrato hay cláusulas anticorrupción muy severas, e indudablemente tanto Perú como Francia van a encontrar la manera de articular sus voluntades para reemplazar a esta empresa por cuanto podrá tener nuevos directivos, podrá tener posiblemente una nueva conformación de sus miembros, pero para un proyecto de tanta envergadura, como son 14 000 millones, se requiere, desde el inicio, una transparencia y una generación de confianza”, manifestó.

“Por tanto, lo más seguro es que, en las próximas semanas, Francia y Perú acuerden que la gestión la va a realizar otra empresa”, sostuvo.

Posteriormente, el titular de la PCM subrayó que el proyecto “también tiene que tener un marco en el presupuesto del país”.

“Un proyecto necesario de más de 14 mil millones tiene que ser tratado con la mayor seriedad y responsabilidad posible. Ya hay un entendimiento sumamente cordial y transparente entre Francia y Perú y simplemente esto es un escollo fácilmente superable para concretar este proyecto”, concluyó.