Ernesto Blume: Los fallos del TC son obligatorios y de carácter inamovible

Síguenos en Facebook

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, aseguró que los fallos que emiten son obligatorios y de carácter inamovible, por lo que no pueden ser apelados ni anulados, tras ser interrogado por las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez.

“La decisión (anular la orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori) se ha tomado respetando los derechos humanos que no tienen rostro y que pertenecen a todas las personas sin excepción alguna. La sentencia es cosa juzgada, es inamovible y es de carácter obligatorio”, sostuvo en diálogo con la prensa.

"Lo único que puede ocurrir con esa sentencia es que se aclare según algún concepto oscuro, algún error ortográfico o mecanográfico, pero nada más. Esa sentencia cierra el tema", agregó.

Ernesto Blume respondió con estas palabras a lo dicho por el fiscal José Domingo Pérez cuando consideró “inejecutable” la resolución del Tribunal Constitucional tras admitir el hábeas corpus a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

En ese sentido, Blume descartó que el fallo haya sido político e instó al país a respetar las decisiones que toma el Tribunal Constitucional en el marco de la defensa de los derechos fundamentales.

“Eso (que el fallo sea político) no es así (...) Yo creo que el país tiene que entender que hay que respetar al Tribunal Constitucional y las decisiones que adopta el TC. No nos olvidemos que el TC es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, esa es nuestra responsabilidad y en el país no hay ningún territorio liberado de control cuando se trata de la defensa de los derechos fundamentales”, manifestó.

Este jueves el Tribunal Constitucional hizo público su fallo a favor de hábeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori. Esta decisión se hizo pública el pasado lunes 25 de noviembre y se produjo por mayoría (4 votos contra 3).