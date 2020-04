Haydee Ildarina Andrade Ríos, esposa de Antauro Humala Tasso, llegó hasta el centro penitenciario Ancón II para presentar el documento que confirmaría el resultado positivo de la prueba de coronavirus aplicada al líder etnocacerista.

La pareja de Humala Tasso denunció que las autoridades del centro penitenciario “negaron” que estaba enfermo. “Lo han negado. Acá tengo el documento del director de salud...O me deja hablar o me encadeno acá en las rejas...Se puede morir Antauro. Han negado que está enfermo y si está enfermo”, dijo molesta Andrade Ríos exigiendo hablar con la directora del penal.

Según el efectivo policial que atendió a Andrade, la directora del penal no se encontraba en ese momento. “La directora no está. Ha salido, estará retornando a no sé qué hora”, explicó el agente penitenciario.

La confirmación de que Antauro Humala es portador del virus SARS-Cov-2 se da días después de que José Vega solicitara al ministro de defensa, Fernando Castañeda, la reubicación de algunos del penal Ancón II hacia Virgen de la Merced, centro penitenciario ubicado en el Chorrillos.

Finalmente, Vega pidió el traslado urgente de Humala hacia un centro médico a fin de que trate la enfermedad que ha infectado a más de 29 mil peruanos hasta este lunes.

Como se recuerda, Antauro Humala cumple una condena de 19 años de prisión efectiva en el penal Ancón II por la toma de una comisaría en Andahuaylas, hecho denominado el ‘Andahuaylazo’, donde murieron cuatro policías y dos etnocaceristas.